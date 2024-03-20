Üye Girişi
Haberler

Samsung, 32 Gbps GDDR7 bellekleri tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk olarak 2022 yılında Samsung'un yeni GDDR7 bellek geliştirdiğini sizlerle paylaştık. Bir süredir de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Zira mevcuttaki GDDR6 ve GDDR6X'e kıyasla özellikle performans tarafında ve yeni teknolojilerin desteklenmesi açısından büyük bir adım olacak. Nitekim beklenen gün geldi ve Samsung 32 Gbps GDDR7 bellekleri tanıttı. Peki neler sunuyorlar?

Samsung 32 Gbps GDDR7 bellekleri tanıtıldı!

Samsung, grafik bellek teknolojisinde önemli bir yenilik yaparak yeni GDDR7 bellekleri tanıttı. Bu yeni bellekler halihazırda kullandığımız GDDR6 ve GDDR6X'e kıyasla büyük gelişmeler sunuyor. GDDR7, 32 Gbps gibi etkileyici bir hız sunarken, GDDR6'da genellikle 16 Gbps ve GDDR6X'te 19-21 Gbps hızları görüyoruz. Bu hız artışı grafik kartlarının grafik işleme kapasitelerini artırarak daha yüksek performans vermesini sağlayacak.

Samsung üretimi GDDR7 bellekleri sadece 1.1 V DRAM voltajında çalışarak JEDEC'in 1.2 V GDDR7 standart voltajını geride bırakıyor. Bu da enerji verimliliğinde yüzde 20'ye varan iyileştirmeler anlamına geliyor. Dolayısıyla çevreye olan etkileri azaltırken sistemlerin daha az ısı üretmesini ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

NVIDIA, dünyanın en iyi yapay zeka çipini tanıttı! İşte özellikleri

GDDR7 ile gelen yenilikler arasında termal direnci GDDR6'ya göre yüzde 70 oranında azaltıyor oluşu ve bu sayede belleğin daha verimli bir şekilde soğutulmasının sağlanışı da yer alıyor. Yani çok daha yüksek performans sergilerken stabil bir sistemde serin kalmayı başarabiliyorlar.

Bu yeni bellekler 16 Gbit yoğunluğunda geliyor. Bu sayede NVIDIA'nın bellek boyutlarını sabit tutarak hız artırma stratejisine uygun bir seçenek oluyor. Yani mevcut bellek kapasitelerinde daha yüksek hız ve performans görüyoruz.

NVIDIA ve AMD gibi büyük grafik işlemci üreticileri de 2024'ün ikinci yarısında GDDR7'yi kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. Dolayısıyla önümüzdeki yaz aylarından itibaren tüketici pazarında büyük bir değişim göreceğiz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title