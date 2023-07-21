Samsun Havza'da Mekanik Katlı Otopark Hizmete Açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza ilçesinde yapılan son teknoloji ürünü "Mekanik Katlı Otopark" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde trafik sorununa kalıcı çözümler bulunması hedefiyle hazırladığı Mekanik Katlı Otopark projeleri tek tek hayata geçiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından, Havza ilçesinde 5 katlı 340 araç kapasiteli Mekanik Katlı Otopark yapıldı. İlçede trafikte parklanma sorununa çözüm olacak Mekanik Katlı Otopark için bugün açılış töreni düzenlendi. Bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayan otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü mekanik sistem park edecek. Araçlar yine aynı sistemle park alanından alınıp sahiplerine teslim edilecek.

"1'inci sınıf bir eser"

Açılış töreninde konuşma yapan eski Ticaret Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, "Bu güzel tesisin yapılmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Baktığınız zaman hem inşaat kalitesi, hem programı, gerçekten birinci sınıf bir eser ortaya konulmuş ve ilçeye kazandırılmış. Teknolojinin son imkanları kullanılmış ve tam otomasyonla çalışacak hizmet verecek olan bir eser. Havza'nın bir özelliği var burası artık Samsun'un önemli bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor, ilerleyecek. Dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi var onun genişletilmesiyle alakalı çalışmalar yürütülüyor. Sanayi demek, üretim, istihdam, ihracat demek, ilçenin ve ilin zenginleşmesi demek. Daha fazla ticari aktivite demek. Dolayısıyla bu günden bunların hazırlıklarının yapılması lazım" dedi.

"Kuzey'in merkezi"

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza'ya yakışan bir tesisin ilçeye kazandırıldığını söyleyerek, "Başladığımız hiçbir eser yarım kalmıyor, hızlı bir şekilde de yapılıp bitiriliyor. Samsun için önümüzdeki süreçte 'Kuzey'in merkezi' diye bir başlık attık. Bu başlık çerçevesinde Havza bundan hakkettiğinin çok ötesinde payını alacak" diye konuştu.

"Güvenli, rahat, son sistem bir tesis"

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Havza'nın en önemli sorunun otopark problemi olduğunu belirterek, "Mekanik Otopark projeleri Türkiye'de çok yok. Dünyada da çok olan bir yatırım değil. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklandığında bütün ilçelerde neler yapabiliriz noktasında çalışma yaptık. Havza'nın en önemli problemi otopark problemidir. Bu projeyi hazırladık, ihalesini yapıp hızla inşaatına başladık. Bugün de böyle bir otoparkı Havzalı kardeşlerimize kazandırıyoruz. 'Geleceğin şehri' Havza'yı inşa etmek için bunu yapıyoruz. Araçlar buraya park edildiğinde sokaklar birden genişleyecek. Araçlar güvenli bir yere park edilmiş olacak. Güvenli, rahat, teknoloji ürünü, son sistem, akıllı bir tesis. Aracı bırakacaksınız mekanik sistem en uygun yere park edecek" ifadelerini kullandı.

"Su meselesini tarihe gömüyoruz"

Havza sanayisinin tüm alt ve üstyapı ihtiyacını hızla karşıladıklarını söyleyen Başkan Demir, şunları söyledi:

"Su meselesini kırsalda da merkezde de Allah'ın izniyle tarihe gömüyoruz. 2019 yılında 3 mahalle, 2020 yılında 8 mahalle, 2021 yılında 6 mahalle, 2022 yılında 19 mahallenin su sorununu çözdük. Bu yılsonuna kadar da 5 mahallemize daha membaa kalitesinde su veriyoruz. Yine Havza'nın bütün kırsal mahallelerinin tüm yol meselesini çözüyoruz. Hedeflediğimiz bir konu var. Yatay kalkınma şehrin geleceği için çok önemli. Gelir dağılımında adalet noktasında müthiş bir denge sağlıyor. Başkasına ihtiyaç duymayacak şekilde bütün vatandaşlarımızın iş, güç sahibi olması noktasında büyük bir gayretimiz var. Buna da dikkat ediyoruz. Havza geleceğinde Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden birisi olacak. Dolayısıyla o vizyona yakışır bu güzel otoparkımız ilçemize hayırlı olsun."

Havza'nın genel ihtiyaçları için yapılan değerlendirmede ilk sırada trafik ve otopark sorununun geldiğini belirten Havza İlçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bu konu ile ilgili çok ciddi bir çalışma yaptık. Bugün geldiğimiz noktada açılışını yaptığımız Mekanik Katlı Otopark, Havza'nın 'Türkiye Yüzyılı'nda çok ciddi bir büyüme yakaladığının bir nişanesi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kere daha çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile MHP İl Başkanı Osman Kandıra da programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okunan dua ile birlikte Havza Mekanik Katlı Otopark'ın açılış kurdelesi kesildi. Törene Havza İlçe Kaymakamı Cengiz Nayman ve vatandaşlar da katıldı. - SAMSUN