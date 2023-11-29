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Robot köpeğin görüntüleri

29 Kasım 2023 14:03 Son Güncelleme: 14:04 Abone Ol

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentindeki bir elektrik santralinde denetim çalışmalarına yardımcı olarak robot köpek kullanılmaya başlandı. Robot köpek Fei Yun, santralin alt istasyon denetim çalışmalarına yardımcı oluyor. Karmaşık senaryolarda kullanılabilen Fei Yun, manuel devriye iş yükünü yüzde 80 oranında azaltıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongguan'dan bildiriyor. (XHTV)