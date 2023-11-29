Robot köpeğin görüntüleri
Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentindeki bir elektrik santralinde denetim çalışmalarına yardımcı olarak robot köpek kullanılmaya başlandı. Robot köpek Fei Yun, santralin alt istasyon denetim çalışmalarına yardımcı oluyor. Karmaşık senaryolarda kullanılabilen Fei Yun, manuel devriye iş yükünü yüzde 80 oranında azaltıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongguan'dan bildiriyor. (XHTV)
1. Robot köpeğin görüntüleri
Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Dongguan kentindeki bir elektrik santralinde denetim çalışmalarına yardımcı olarak robot köpek kullanılmaya başlandı. Robot köpek Fei Yun, santralin alt istasyon denetim çalışmalarına yardımcı oluyor.
Karmaşık senaryolarda kullanılabilen Fei Yun, manuel devriye iş yükünü yüzde 80 oranında azaltıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dongguan'dan bildiriyor. (XHTV)