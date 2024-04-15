Realme P1 ve P1 Pro: Fiyat/performans odaklı yeni orta segment modelleri tanıtıldı

Realme bugün orta segmente hitap eden yeni modelleri Realme P1 ve P1 Pro'yu tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken P1 serisi, fiyat/performans odaklı olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Peki Realme P1 serisi neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

Realme P1 ve P1 Pro özellikleri!

Realme'nin yeni orta segment modelleri P1 ve P1 Pro bugün gerçekleşen lansmanda görücüye çıktı. Dairesel kamera tasarımı ve canlı renkleri ile dikkat çeken P1 serisi, fiyatları nedeniyle hızla stokları tüketecek gibi duruyor. Gelin lafı uzatmadan ilk olarak P1'e, ardından P1 Pro'ya yakından bakalım.

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelen Realme P1, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 16 Megapiksel selfie kamerasını konumlandıran P1, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik Samsung JN1 sensörü kullanıyor. Bunun yanında ise 2 Megapiksellik ek bir sensör daha yer alıyor.

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MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden güç alan P1, 8GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar depolama seçeneği sunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bir pilden alan cihaz, 45W hızlı şarj desteği ile geliyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çalışan P1, toplam 188 gram ağırlığında ve 7,91 mm kalınlığında. Fiyat 6/128GB sürümü için 192 Dolar olarak belirlenirken, 8/256GB olan sürüm 228 Dolar'a raflarda yerini alacak.

Realme P1 Pro'ya geçtiğimiz de ise bizleri 6,7 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekran karşılıyor. Yine 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 16 Megapiksel selfie kamerasını ön tarafında taşıyan P1 Pro, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik Sony LYT-600'ü kullanıyor. Bu kameranın yanında ise 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens yer alıyor.

Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alan P1 Pro, 8GB RAM bellek ile geliyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan cihaz, yine 45W hızlı şarjlı 5000 mAh pilden besleniyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan P1 Pro, 184 gram ağırlığa ve 8,35 mm kalınlığa sahip. Fiyatı ise 128GB depolamalı model için 264 Dolar, 256GB depolamalı model için 275 Dolar olarak belirlenmiş.

Realme P1 ve P1 Pro teknik özellikleri!