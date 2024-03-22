Realme, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, Realme 12 serisine 12X adlı yeni bir uygun fiyatlı Android model ekledi. Peki bu cihaz, tüketicilere neler vadediyor? İşte Realme 12X teknik özellikleri ve fiyatı…

Realme 12X özellikleri ve fiyatı

Gücünü MediaTek imzası taşıyan Dimensity 6100+ işlemcisinden alan Realme 12X modeli, 6.67 inç boyutunda LCD bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 625 nit parlaklık sunuyor.

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren uygun fiyatlı Android telefonun arka kasasındaysa 50 Megapiksel ana kamera ve ona eşlik eden iki tane yardımcı kamera bulunuyor.

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Kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkan cihaz, 15W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor. Bununla birlikte 12 GB dahili + 12 GB sanal olmak üzere toplamda 24 GB RAM'e sahip olan cihazın 256 GB / 512 GB depolama alanı seçenekleri olduğunu da belirtelim.

Realme 12X teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklama Ekran: 6.67 inç – LCD 120 Hz yenileme hızı 625 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+RAM12 GB + 12 GB (Sanal RAM)Depolama: 256 GB / 512 GBİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Batarya Kapasitesi: 5000 mAhHızlı Şarj: 15WArka Kameralar: 50 megapiksel ana kamera + Yardımcı kameralarÖn Kamera: 8 megapikselSu ve Toz Direnci: Var (IP54)Parmak İzi Tarayıcı: Var (yan tarafa yerleştirilmiş)Kalınlık: 7.89 mmAğırlık: 190g

1 Nisan'dan itibaren markanın ana vatanı Çin'de satışa sunulacak Realme 12X modelinin ülkemizde çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bütçe dostun Android telefonun başlangıç fiyatı 195 dolar olarak belirlendi.

Realme 12X fiyatı:

Realme 12X 12 GB RAM + 256 GB: 195 dolar

Realme 12X 12 GB RAM + 512 GB: 220 dolar