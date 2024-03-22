Üye Girişi
Haberler

Realme 12X: Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Realme, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, Realme 12 serisine 12X adlı yeni bir uygun fiyatlı Android model ekledi. Peki bu cihaz, tüketicilere neler vadediyor? İşte Realme 12X teknik özellikleri ve fiyatı…

Realme 12X özellikleri ve fiyatı

Gücünü MediaTek imzası taşıyan Dimensity 6100+ işlemcisinden alan Realme 12X modeli, 6.67 inç boyutunda LCD bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 625 nit parlaklık sunuyor.

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren uygun fiyatlı Android telefonun arka kasasındaysa 50 Megapiksel ana kamera ve ona eşlik eden iki tane yardımcı kamera bulunuyor.

vivo V30 Türkiye'de satışa çıktı! Fiyatı ve özellikleri

Kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkan cihaz, 15W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor. Bununla birlikte 12 GB dahili + 12 GB sanal olmak üzere toplamda 24 GB RAM'e sahip olan cihazın 256 GB / 512 GB depolama alanı seçenekleri olduğunu da belirtelim.

Realme 12X teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklamaEkran: 6.67 inç – LCD

120 Hz yenileme hızı

625 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6100+RAM12 GB + 12 GB (Sanal RAM)Depolama: 256 GB / 512 GBİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0Batarya Kapasitesi: 5000 mAhHızlı Şarj: 15WArka Kameralar: 50 megapiksel ana kamera + Yardımcı kameralarÖn Kamera: 8 megapikselSu ve Toz Direnci: Var (IP54)Parmak İzi Tarayıcı: Var (yan tarafa yerleştirilmiş)Kalınlık: 7.89 mmAğırlık: 190g

1 Nisan'dan itibaren markanın ana vatanı Çin'de satışa sunulacak Realme 12X modelinin ülkemizde çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bütçe dostun Android telefonun başlangıç fiyatı 195 dolar olarak belirlendi.

Realme 12X fiyatı:

Realme 12X 12 GB RAM + 256 GB: 195 dolar

Realme 12X 12 GB RAM + 512 GB: 220 dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title