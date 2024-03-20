Sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren POCO'da yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar uygun fiyatlı olacağı yönünde. Akıllı telefon son olarak Google Play Console'da göründü. İşte POCO C61 özellikleri!

POCO C61 Google Play Console'da göründü

POCO C61; 2312BPC51H model numarasıyla Google Play Console'da göründü. Buna göre akıllı telefon; 720 x 1,650 çözünürlük ve 320 DPI ekran yoğunluğu sunan delikli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Helio G36 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53 ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 4 GB RAM kullanılması söz konusu. Tabii, burada daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de unutmamak önemli. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin bir diğer modeli POCO C65'in teknik özellikleri şöyle;