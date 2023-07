PlayStation Store Yaz İndirimleri Başladı!

PlayStation konsol kullanıcılarının oyun mağazası olan PlayStation Store'da merakla beklenen Yaz İndirimleri nihayet başladı. ELDEN RING'ten Cyberpunk 2077'ye, Red Dead Redemption 2'den Battlefield'a kadar pek türden yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte PlayStation Store Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar!

PlayStation Store'da Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar!

Büyük mevsim kampanyası kapsamında Call of Duty: Modern Warfare 2'nin fiyatı, yüzde 45 indirimle birlikte 1.099 TL'den 604,45 TL'ye düştü. Battlefield 1 ise yüzde 60 oranında indirimle 100 TL yerine 40 TL.

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve dünyanın en iyi hikayeli oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2, yüzde 67'lik bir indirim ile beraber 469 TL'den 154,77 TL'ye düştü.

PlayStation Store Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyunİndirimli FiyatıNormal Fiyatı Call of Duty: Modern Warfare 2604,45 TL (-45%)1.099,00 TLBattlefield 140,00 TL (-60%)100,00 TLRed Dead Redemption 2154,77 TL (-67%)469,00 TLELDEN RING734,30 TL (-30%)1.049,00 TLCyberpunk 2077399,50 TL (-50%)799,00 TLIt Takes Two160,00 TL (-60%)400,00 TLGrand Theft Auto (GTA) 5197,67 TL (-67%)599,00 TLThe Last of US Part 1599,25 TL (-25%)799,00 TLResident Evil Village174,50 TL (-50%)349,00 TLMarvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition383,78 TL (-38%)619,00 TLHorizon Forbidden West495,38 TL (-38%)799,00 TLDayZ263,40 TL (-40%)439,00 TLDead Space979,30 TL (-30%)1.399,00 TLUnravel Two24,99 TL (-75%)99,99 TLDead by Daylight155,40 TL (-40%)259,00 TLMafia: Definitive Edition90,65 TL (-65%)259,00 TLChivalry 2199,50 TL (-50%)399,00 TLDying Light Definitive Edition51,80 TL (-80%)259,00 TLMetro Saga Paketi89,85 TL (-85%)599,00 TL60 Seconds! Reatomized47,50 TL (-50%)95,00 TLThe Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition199,50 TL (-50%)399,00 TLAssassin's Creed Odyssey119,80 TL (-80%)599,00 TLPAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION74,75 TL (-75%)299,00 TLSid Meier's Civilization 651,80 TL (-80%)259,00 TL

PlayStation Store Yaz İndirimleri, 3 Ağustos 2023 itibariyle son bulacak.

