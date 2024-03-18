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OnePlus Nord CE 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

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Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, çok yakında fiyat performans odaklı Nord CE 4 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 1 Nisan'da tanıtılması beklenirken, son gelen raporlar teknik özellik gibi kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Nord CE 4 özellikleri!

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, çok yakında fiyat performans odaklı Nord CE 4 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 1 Nisan'da tanıtılması beklenirken, son gelen raporlar teknik özellik gibi kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Nord CE 4 özellikleri!

OnePlus Nord CE 4 özellikleri

Yaklaşan OnePlus Nord CE 4 modeli sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma'ya göre lansman öncesi Amazon'da ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefonda 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama yer alacak.

Üründe bunlara ek olarak 8 GB Sanal RAM mevcut olacak. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda depolamada artırıma olanak sağlayan bir microSD kart yuvası bulunacak. Son olarak modelin 300 ila 400 dolar aralığında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olması söz konusu.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri şöyle;

Ekran: 6.7 inç – AMOLED

2412 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

240 Hz dokunmatik örnekleme

394 ppi (inç başına düşen piksel sayısı)

Ekran-gövde oranı: %93.4İşlemci: Qualcomm Snapdragon 782GArka kamera(lar): – Ana kamera: 50 Megapiksel (Sony IMX890), ƒ/1.8, 1.0 µm, 1/1.56¨, PDAF, OIS, EIS

– Ultra geniş açılı kamera: 8 Megapiksel, ƒ/2.2, 1.12 µm, 112°

– Makro lens: 2 MegapikselArka kamera video: 4K@30fps

1080p@30/60 fps

720p@30/60 fpsÖn kamera: 16 Megapiksel, ƒ/2.4, 1.0 µm, EISÖn kamera video: 1080p@30fps

720p@30fpsRAM: 8 GB / 12 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 3.1Batarya: 5.000 mAhŞarj hızı: 80 W SUPERVOOCİşletim sistemi: Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.2, NFCGirişler: USB Type-CDiğer: Ekrana yerleştirilen parmak izi okuyucusu

MicroSD desteği (1 TB'a kadar)Boyut ve ağırlık: 162.7 mm x 75.5 mm x 8.2 mm

184 gramRenk seçenekleri: Aqua surge, gray shimmer

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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