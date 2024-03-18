OnePlus Nord CE 4 Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OnePlus, çok yakında fiyat performans odaklı Nord CE 4 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın 1 Nisan'da tanıtılması beklenirken, son gelen raporlar teknik özellik gibi kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Nord CE 4 özellikleri!

OnePlus Nord CE 4 özellikleri

Yaklaşan OnePlus Nord CE 4 modeli sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma'ya göre lansman öncesi Amazon'da ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefonda 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama yer alacak.

Üründe bunlara ek olarak 8 GB Sanal RAM mevcut olacak. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 720 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda depolamada artırıma olanak sağlayan bir microSD kart yuvası bulunacak. Son olarak modelin 300 ila 400 dolar aralığında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olması söz konusu.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri şöyle;