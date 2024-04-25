Üye Girişi
Haberler

OnePlus 13 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen sene satışa çıkan OnePlus 12'nin halefi OnePlus 13 için geri sayım artık başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu durum özellikle son dönemde yavaş yavaş değişmeye başladı. Hatta son raporlar telefonun tasarımıyla ve teknik özellikleriyle ilgili kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi!

Geçen sene satışa çıkan OnePlus 12'nin halefi OnePlus 13 için geri sayım artık başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu durum özellikle son dönemde yavaş yavaş değişmeye başladı. Hatta son raporlar telefonun tasarımıyla ve teknik özellikleriyle ilgili kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi!

OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgiler OnePlus'ın yaklaşan amiral gemisi katili modeli OnePlus 13'te yeni bir tasarıma geçeceğini gösteriyor. Bilindiği üzere selefinde dairesel üçlü kamera adasına sahip bir tasarım çizgisi mevcuttu. Ancak gelen son bilgiler bunun yakında değişeceğini iddia ediyor.

Şu an için OnePlus 13'ün tasarımıyla ilgili net detaylar yok. Ancak şirkete yakın bazı kaynaklar telefonun bir süre önce Çin'de satışa çıkan ve dikey kamera kurulumuna sahip Ace 3 ve Ace 3V modellerine benzer bir tasarım çizgisi izleyeceğini iddia ediyor.

Uygun fiyatlı OnePlus Pad Go, Avrupa yolunda!

Raporda yer alan diğer bilgiler OnePlus 13'ün kavisli tasarıma sahip 6,8 inç OLED LTPO bir ekranla vitrine çıkacağını gösteriyor. Bu panelin 2K çözünürlüğe sahip olması ve ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcını bünyesinde barındırması muhtemel. Burada markanın önceki modellerde yer alan optik ekran altı parmak izi sensörün aksine daha gelişmiş ultrasonik parmak izi sensörünü test ettiği belirtiliyor. İşlemci koltuğunda ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 mevcut olacak.

Bilindiği üzere OnePlus 12 geçtiğimiz senenin aralık ayında Çin'de ve hemen bir ay sonra ise globalde tanıtıldı. Bu doğrultuda yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım takvimini izlemesi söz konusu.

OnePlus 12 özellikleri

ÖzelliklerEkran6.78 inç – LTPO AMOLED

2K çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1600 nit parlaklık

1 milyar renk

HDR10+, Dolby Vision

Corning Gorilla Glass Victus 2

Aqua TouchİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ön Kamera32 MegapikselArka KameraOIS'li 50 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 64 Megapiksel makro lensRAM12 GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GBBatarya5400 mAh, 100W SuperVOOC şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OxygenOS 145G BağlantıVarFiyat849 / 999 Euro

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ALES 1 ne zaman açıklanacak 2024? Bade İşcil kimdir? Bade İşcil kaç yaşında, nereli? Özgür Özel yabancı dil biliyor mu, Almana biliyor mu, hangi dilleri biliyor? Motorine indirim mi geldi? SON DAKİKA! Güncel motorin fiyatları! Dahiliye neye bakar, hangi hastalıklara bakar? 25 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title