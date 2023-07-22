ODTÜ Öğrencileri Hafif Boyutta Model Uydu Tasarladı

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, küçük boyutlara sığabilen, büyük uyduların görevini başarıyla gerçekleştiren hafif boyutta model uydu tasarladı. 8 öğrenci, mini uydu ile ABD'de düzenlenen ve NASA tarafından desteklenen 'Uluslararası CanSat Model Uydu Yarışması'nda 2'nci oldu.

ODTÜ'nün mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan METUOR Uzay Takımı, ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen Uluslararası CanSat Model Uydu Yarışmasına katılmaya karar verdi. Geçen yıl çalışmaya başlayan 8 öğrenci, 'Küçük boyutlara sığabilen, hafif ve görevleri başarıyla gerçekleştiren model uydu tasarımı' projesi ile Haziran ayında yapılan yarışmaya katıldı. Büyük uyduların görevini başarıyla gerçekleştiren mini uydu, yarışmada 2'ncilik ödülü aldı.

ODTÜ Makine Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi ve ekip lideri Berkant Alperen, "Yarışmada görevimiz bir gezegene iniş yapma görevini simüle edecek bir model uydu tasarlamaktı. Bunu da dünyanın dört bir tarafından gelen takımlardan daha iyi yaparak 2'nciliği elde etmeyi başardık. Tasarladığımız cihaz, hem atmosferde hem de yerde farklı görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. İçerisinde bir elektronik kart var ve siz bu elektronik karta ne yerleştirirseniz, o bilimsel görevi gerçekleştirebilir hale geliyor. Bizim içine koyduğumuz nem, basınç sensörlerimiz vardı. Siz içine bir gözlem dedektörü koyarsanız daha sonra gidebileceğiniz bir gezegenin radyoaktif gözlemini yapabilirsiniz. Bu aslında roketlerimizin göğe taşıdığı bir cihaz. Mekanik takımımız bunun üzerinde yoğun çalıştılar. Cihaz belirli bir şoka ve titreşime dayanacak şekilde tasarlandı. Yarışma kapsamında uydumuz gerekli bütün testlerden başarıyla geçti. Hem dayanıklılık hem de tutarlı ve doğru ölçümler alma konusunda başarılı bir uydu olarak kendini ispatladı" dedi.

Ekip üyesi Umut Altun ise, "Projemiz 750 metre irtifada çalışabiliyor. İçinde kendi pilleri var. Yaklaşık 5 kere görevini tam olarak yerine getirebilecek enerjiye sahip. Siz roketi atıp indirip tekrar hazırlayıp, tekrar roketi koyup bunu 5 kere daha tekrarlayabilirsiniz veri aktarımını sağlayabilecek şekilde. Kendi inişini kayıt altına alıyor. Biz takım olarak ileride 'küp uydular' denen projelerle uzaya gerçek uydular atıp bundan veri toplamak istiyoruz. Yeni amacımız o" diye konuştu.