Nvidia'nın DLSS 3.5 teknolojisini kullanacak ilk oyunlar belli oldu!

Nvidia, RTX ekran kartları sayesinde yapay zeka teknolojisini oyun ve oyuncularla buluşturmaya devam ediyor. Şirketin bu doğrultudaki son sürprizi ise düşük çözünürlüklü görüntüleri yapay zeka yardımıyla yüksek çözünürlüklü görüntülere dönüştürerek oyunlardaki grafik performansını artırmayı amaçlayan DLSS teknolojisinin yeni sürümü DLSS 3.5 oldu. Şimdi ise bu teknolojiyi kullanacak ilk oyunlar belli oldu.

Cyberpunk 2077 ve Chaos Vantage Nvidia DLSS 3.5 desteği alacak

Nvidia DLSS 3.5, ışın izleme kalitesini daha da artıran yeni bir yapay zeka destekli Işın Yapılandırma ile oyunlarınızı daha da güzel, sürükleyici ve gerçekçi hale getiriyor. Uygulamalarda, ışın izlemeli ön izlemeler ve görünüm alanları büyük ölçüde geliştirilerek içerik oluşturucuların zaman alan render işlemlerinden önce nihai sonucu daha iyi görselleştirmesi sağlanıyor.

DLSS 3.5, tüm GeForce RTX ve Nvidia RTX kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Bu yeni teknolojiye ilişkin tüm detaylar için okuyucular Nvidia DLSS 3.5 duyuru makalemize göz atabiliyor. Lies of P, Party Animals, Warhaven ve Witchfire bu hafta DLSS desteğiyle ilk gün piyasaya sürülüyor, ve oyuncular DLSS 3 ile hızlandırılmış olan The First Descendant oyununun açık beta sürümünü deneyebiliyor.

Nvidia DLSS 3.5 21 Eylül'de çıkıyor

Nvidia, renderleme teknolojisini bir adım daha ileriye götürecek Nvidia DLSS 3.5'i tanıttı. Şirket ışın izlemeli oyunlar ve uygulamalar için ışın izlemeli görüntüleri geliştiren yeni bir yapay zeka modeli olan Işın Yapılandırma desteği sunuyor.

Işın Yapılandırma, bir sahnede örneklenmiş ışınları çözen manuel olarak ayarlanan gürültü gidericilerin yerini, örneklenmiş ışınlar arasında daha yüksek kaliteli pikseller üreten Nvidia süper bilgisayar eğitimli bir yapay zeka ağı kullanıyor.

DLSS 3'ten 5 kat daha fazla veri ile eğitilen DLSS 3.5, zamansal ve uzamsal verilerin kullanımı hakkında daha akıllı kararlar vermek ve üstün kaliteyi elde emek ve yüksek frekans bilgilerini korumak için farklı ışın izleme etkilerini tanıyor.

Cyberpunk 2077, 21 Eylül'de DLSS 3.5 desteği alıyor

21 Eylül'de Cyberpunk 2077'nin 2.0 güncellemesi, DLSS 3.5 de dahil olmak üzere tonlarca geliştirmeyle piyasaya sürülecek. Cyberpunk 2077'nin Işın İzleme: Overdrive Modunda, DLSS 3.5'in yeni Işın yapılandırma tekniği yansımaların kalitesini ve netliğini artırıyor, evrensel aydınlatma daha da geliştirilerek aydınlatma daha da iyi, daha sürükleyici, daha gerçekçi bir deneyim için daha dinamik olarak yanıt verir hale geliyor.

Ve 26 Eylül'de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ışın izleme ve DLSS 3.5 ile Işın Yapılandırma ile piyasaya sürülecek. Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 için yeni bir casus-gerilim macera deneyimi sunuyor.

CD PROJEKT RED Sanat Başkan Yardımcısı, Global Sanat Direktörü Jakub Knapik, "Oyuncular DLSS 3.5'in yapay zeka işleme gücüyle desteklenen akıllı teknolojisi sayesinde, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'nin en yeni konumu Dogtown'ı daha keskin görüntüler, daha doğru aydınlatma ve mümkün olan en yüksek kare hızlarıyla en iyi şekilde deneyimleyebilecek"

Cyberpunk 2077 ve Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty'de DLSS 3.5 ve Işın Yapılandırma'nın lansmanı hakkında daha fazla bilgi için Cyberpunk 2077 DLSS 3.5 lansman makalemize göz atabilir ve yeni Cyberpunk 2077: Phantom Liberty RTX teknoloji fragmanını izleyebilirsiniz.

İçerik oluşturucular için DLSS 3.5: Chaos Vantage güncellemeleri ve Nvidia Omniverse

Yaratıcı platformlar ve uygulamalar, sahne başına manuel olarak ayar gerektiren geleneksel gürültü gidericiler için zorlayıcı bir içerik yelpazesi sunuyor. Sonuç olarak, içeriği ön izlemesinde görüntü kalitesi oldukça yetersiz kalabiliyor. DLSS 3.5 ile yapay zeka nöral ağı çok çeşitli sahneleri tanıyabilir, ön izleme sırasında ve son render için kısa bir süre içerisinde yüksek kaliteli görüntüler üretebilir.

Chaos Vantage, içerik oluşturucuların büyük sahneleri tamamen ışın izlemeli bir ortamda keşfetmelerini sağlayan popüler bir 3D görselleştirme aracıdır. Zaten Nvidia'nın OptiX gürültü giderici ve Nvidia Super Resolution ile RTX GPU'lar üzerinde hızlandırılan Vantage, 21 Eylül'de alacağı Işın Yapılandırma desteğiyle görüntü kalitesini daha da geliştiriyor – karmaşık sahnelerde yaratan içerik üreticiler için büyük bir destek sağlıyor.

Nvidia Omniverse USD Composer, kullanıcıların büyük ölçekli sahneleri bir araya getirmelerine, aydınlatmalarını yapmalarına, simülasyonlarını oluşturmalarına ve render almalarına izin veren, tamamen özelleştirilebilir bir uygulama olan OpenUSD dünya inşası için Ekim ayında DLSS 3.5 güncellemeleriyle birlikte sunulacak.