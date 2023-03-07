NVIDIA Game Ready güncellemesi sorunları da beraberinde getiriyor!

Yaklaşık bir hafta önce NVIDIA, çok çeşitli iyileştirmeler sunan yeni bir GeForce Game Ready 531.18 sürücüsünü piyasaya sürdü. Bu yeni sürücü ile birlikte gelen en önemli özellik ise video kalitesini artıran RTX Video Super Resolution oldu. Bu dikkat çeken özelliğin yanı sıra yeni güncelleme birçok hatayı da çözüme kavuştururken önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor.

GeForce Game Ready 531.18 sürümü CPU kullanımını artırıyor

NVIDIA ekran kartı kullanıcıları son Game Ready sürücü güncellemesi ile CPU kullanımının önemli oranda arttığını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar bu oranın yüzde 14'e kadar çıktığını ifade ediyor. Bu sorunun nedeni ise oyundan çıktıktan sonra sürücüde ek CPU kullanımına neden olan bir hata olarak gösteriliyor.

Yeni güncelleme ile birlikte ortaya çıkan yüzde 10 ve üzerindeki CPU kullanımı oldukça birçok kullanıcı tarafından oldukça can sıkıcı olarak karşılandı. Bu sorunun çözülmesi için ise NVIDIA tarafından yeni bir güncellemenin kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

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Diğer yandan bu sorundan kurtulmak için eski sürücüye dönüş yapmak da mümkün. Tabi ki bu geri dönüş ile birlikte yeni sürücü ile gelen güncellemeleri de kaybedeceğinizi hatırlatalım. Ancak bilgisayar performansı söz konusu olduğunda, bu özellikleri kullanmak için biraz daha beklemenin sorun çıkarmayacağını düşünüyoruz.

GeForce Game Ready 531.18 sürücüsü CPU kullanımını artırmanın yanı sıra bir dizi farklı sorunu da beraberinde getirmiş durumda. Bu sorunlar arasında bazı çözünürlük ayarlarındaki HDR kararsızlığı, DSR/DLDSR etkinken ekran titremesinin yanı sıra Watch Dog 2 ve Halo War 2 gibi oyunlarda da çeşitli sorunların olduğu bildiriliyor.

NVIDIA'nın son eleştiriler üzerine kısa süre içerisinde yeni bir güncelleme yayınlayarak başta fazladan CPU kullanımı olmak üzere diğer sorunları çözmesi bekleniyor. Peki siz son Game Ready sürücü güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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