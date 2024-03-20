Nisan 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni Oyunlar
Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Nisan 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste…
Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Nisan 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste…
Yeni Oyunlar (Nisan 2024)
Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre Grounded, 16 Nisan'da PlayStation 4 / 5 ve Switch konsollar için sunulacak. Uzun bir süredir merakla beklenen strateji oyunu Manor Lords ise 16 Nisan'da Steam üzerinden ön siparişlere açılacak. Türkçe dil desteğine de sahip olacak bu yapım, en çok istek listesine eklenen yapımlar sıralamasında yer alıyor.
Ubisoft'un efsane korsanlık oyunu Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 üzerinden oynanabilir olacak. Bunun dışında listede birçok yapım bulunuyor. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Nisan 2024 itibariyle çıkacak yeni oyunlar şu şekilde sıralandı
OyunPlatformTarihDave the DiverPS 4 / 5Nisan – BelirsizMinishoot' AdventuresPC2 NisanFreedom Planet 2PS 4 / 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S4 NisanTurbo Golf RacingXbox Series X / S, Xbox One, PS5, PC4 NisanBotany ManorXbox Series X / S, Xbox One, Switch, PC9 NisanChildren of the SunPC9 NisanGroundedPS 4 / 5, Switch16 NisanEuropaPC16 NisanLife EaterPC16 NisanKingsgravePC17 NisanSker RitualPS 5, Xbox Series X / S, PC18 NisanEiyuden Chronicle: Hundred HeroesPC, PS 4 / 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S23 NisanTales of Kenzera: ZAUPC, PS 5, Xbox Series X / S, Switch23 NisanLunar Lander BeyondPS 5, PS 4, Xbox Series X / S, Xbox One, Switch, PC23 NisanMegaton Musashi: WiredPC, Switch, PS 4, PS525 NisanAnother Crab's TreasurePC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS 5, PS 4, Switch25 NisanSand LandPC, PS 4, PS 5, Xbox Series X / S26 NisanStellar BladePS 526 NisanDemon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Sweep the BoardSwitch26 NisanManor LordsPC (Ön Sipariş)26 NisanTopSpin 2K25PS 4 / 5, PC, Xbox One, Xbox Series X / S26 NisanBraid: Anniversary EditionPC, PS 4, PS 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S30 NisanSea of ThievesPS 530 NisanThe Curse of Grimsey IslandPC30 Nisan