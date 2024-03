Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Nisan 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste…

Yeni Oyunlar (Nisan 2024)

Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre Grounded, 16 Nisan'da PlayStation 4 / 5 ve Switch konsollar için sunulacak. Uzun bir süredir merakla beklenen strateji oyunu Manor Lords ise 16 Nisan'da Steam üzerinden ön siparişlere açılacak. Türkçe dil desteğine de sahip olacak bu yapım, en çok istek listesine eklenen yapımlar sıralamasında yer alıyor.

Ubisoft'un efsane korsanlık oyunu Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 üzerinden oynanabilir olacak. Bunun dışında listede birçok yapım bulunuyor. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nasa ücretsiz oyun dağıtmaya başladı! Nasıl indirilir?

Nisan 2024 itibariyle çıkacak yeni oyunlar şu şekilde sıralandı