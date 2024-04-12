Netflix Haftanın En Çok İzlenen Dizileri
En popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizileri paylaşıyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak Netflix, 1 Nisan – 7 Nisan tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri sıraladı. Zirve şaşırtmadı. İşte liste…
Netflix haftanın en çok izlenen dizileri
Netflix'in haftanın en çok izlenen diziler listesine baktığımızda birinci sırada 3 Cisim Problemi yapımını görüyoruz. Çıktığı haftadan beri çok konuşulan bu dizi, geçen hafta 61 milyon 300 bin saat izlenme süresi kaydetti. Böylelikle zirveyi elinden kaptırmadı.
İkinci sırada ise The Gentlemen yer aldığını görüyoruz. Toplamda 37 milyon 300 bin saat izlenen bu diziyi, 24 milyon 200 bin saat ile Ahit Musa'nın Hikayesi takip ediyor. 21 milyon 400 bin saat izlenen Esrarengiz Olaylar dizisi ise dördüncü sıraya adını yazdırıyor.
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Netflix'te haftanın en çok izlenen dizileri şu şekilde sıralandı;
SıraDiziİzlenme SüresiKaç Haftadır Top10?13 Cisim Problemi: 1. sezon61 milyon 300 bin saat32The Gentlemen: 1. sezon37 milyon 300 bin saat53Ahit Musa'nın Hikayesi: 1. sezon24 milyon 200 bin saat24Esrarengiz Olaylar: 1. sezon21 milyon 400 bin saat15RIPLEY (Mini Dizi)16 milyon 900 bin saat16Pasta mı Değil mi?: 3. sezon14 milyon 200 bin saat17Sex and the City: 1. sezon12 milyon 300 bin saat18Beceriksiz Dinozorlar: 1. sezon11 milyon 900 bin saat29Birlikte Art Arda Üç Kez Zirv3de (Mini Dizi)8 milyon 300 bin saat110THE MAGIC PRANK SHOW with Justin Willman: 1. sezon5 milyon 700 bin saat1