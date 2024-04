Netflix Haftanın En Çok İzlenen Dizileri

En popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizileri paylaşıyor. Bizler de böylelikle popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak Netflix, 1 Nisan – 7 Nisan tarihleri aralığında en çok izlenen dizileri sıraladı. Zirve şaşırtmadı. İşte liste…

Netflix haftanın en çok izlenen dizileri

Netflix'in haftanın en çok izlenen diziler listesine baktığımızda birinci sırada 3 Cisim Problemi yapımını görüyoruz. Çıktığı haftadan beri çok konuşulan bu dizi, geçen hafta 61 milyon 300 bin saat izlenme süresi kaydetti. Böylelikle zirveyi elinden kaptırmadı.

İkinci sırada ise The Gentlemen yer aldığını görüyoruz. Toplamda 37 milyon 300 bin saat izlenen bu diziyi, 24 milyon 200 bin saat ile Ahit Musa'nın Hikayesi takip ediyor. 21 milyon 400 bin saat izlenen Esrarengiz Olaylar dizisi ise dördüncü sıraya adını yazdırıyor.

Netflix'te haftanın en çok izlenen dizileri şu şekilde sıralandı;