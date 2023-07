Netflix'e Depp V Heard Belgeseli Geliyor

Dünyanın en büyük dijital akış servisi Netflix'in içerik kütüphanesine her geçen gün yeni yapımlar eklenmeye devam ediyor. Son olarak sinema dünyasında popüler olan bir davayı anlatan Depp V Heard belgeseli, yakında seyirciye sunulacak. İşte ayrıntılar…

Ünlü oyuncular arasındaki davayı konu alan Depp V Heard, Netflix'e geliyor!

Johnny Depp ve Amber Heard, ünlü Hollywood oyuncularıydı ve evlilerdi. 2016 yılında çift, evliliklerinin sona ermesiyle birlikte ayrıldı. Ancak 2022 yılına geldiğimizde, ikilinin arasında çok konuşulacak bir dava süreci başladı.

Davanın temel nedeni, Johnny Depp'in bir makalede, evlilikleri sırasında Amber Heard'a yönelik olarak isim vermeden kendisine ev içi şiddet uyguladığı iddia etmesiydi. Bu makale, Hollywood dünyasında ses getirdi.

Aynı yıl ise iki ünlü oyuncu arasında gerçekleşen bu davayı anlatan Depp V Heard adında bir belgesel hazırlandı. Bu belgesel, bazı dijital akış platformlarında yayımlandı. Bugün ise son gelişmelere göre ise Depp V Heard, yakın zamanda Netflix kütüphanesine eklenecek. Üç bölümden oluşan bu belgesel dizisi, davada yaşananları anlatıyor.

İnternet üzerinden canlı şekilde yayımlanan mahkeme duruşmalarında verilen kararlarda sosyal medyanın ne kadar etki ettiğini de anlatacak olan Depp V Heard, 16 Ağustos 2023 tarihinde Birleşik Krallık dışındaki diğer tüm ülkelerde Netflix abonelerine sunulacak.

Toplamda 3 bölümden oluşan bu belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda Emma Cooper oturuyor. Cooper, daha öncesinde The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, The Disappearance of Madeleine McCann, Bikram: Yogi, Guri ve Predator gibi orijinal Netflix içeriklerinin de yönetmeni oldu.

Öte yandan Netflix, Depp V Heard bir yana Ağustos ayında pek çok yeni içeriği seyirciye sunacak. Bu içerikler arasında Paddington filmi, 15 sezonluk Ancient Aliens, animasyon filmi The Monkey King ve Ragnarok dizisinin 3. sezonu da bulunuyor. Bunun yanı sıra Skyfall ve Dr. Seuss' The Lorax gibi bazı yapımlar ise ne yazık ki Netflix'e veda edecek.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Depp V Heard belgeseli Netflix'e geldiğinde izlemeyi düşünüyor musunuz?