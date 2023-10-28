NASA ve SpaceX, ISS'ye yeni bir lazer iletişim sistemi taşıyacak

NASA ve SpaceX, 5 Kasım'da Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) bir Falcon 9 roketi fırlatmaya hazırlanıyor. Roketteki mürettebatsız Dragon uzay aracı, yeni bir lazer iletişim sistemi olan ILLUMA-T bileşenlerini NASA için ISS'ye taşıyacak. ILLUMA-T, ISS'deki astronotların Dünya ile daha güvenilir bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyacak ve Ay'da kullanılacak iki yönlü lazer iletişim rölesinin ilk denemesi olacak.

Nasa ve SpaceX, 5 Kasım'da Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) bir Falcon 9 roketi fırlatmaya hazırlanıyor. Roketteki mürettebatsız Dragon uzay aracı, yeni bir lazer iletişim sistemi olan ILLUMA-T bileşenlerini NASA için ISS'ye taşıyacak.

NASA, lazer iletişim sistemi ILLUMA-T ile hız kazanacak

Entegre LCRD Düşük Dünya Yörünge Kullanıcı Modemi ve Amplifikatör Terminali anlamına gelen ILLUMA-T, ISS'deki astronotların Dünya ile daha güvenilir bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Sistem aynı zamanda NASA'nın Ay'da kullanmayı umduğu iki yönlü lazer iletişim rölesinin ilk denemesi olarak da görev yapacak.

NASA'dan Jason Mitchell bir basın toplantısında, "Gelecekteki görevlerin potansiyel olarak olağanüstü büyük veri ihtiyaçları olacak ve bu nedenle bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağımızı düşünmeliyiz. Daha fazla veri daha fazla keşif anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

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ISS'deki lazer iletişim sistemi, ajansın Lazer İletişim Aktarma Gösterim uydusunun fırlatıldığı 2021 yılından beri hazırlık aşamasındaydı. ILLUMA-T kurulduktan sonra istasyonun çok daha fazla veriyi daha yüksek hızlarda iletmesine olanak tanıyacaktır.

Bu gelişmelerin hepsi NASA'nın radyo spektrumumuz dışındaki görevler için sunduğu iletişim yeteneklerini güçlendirmeye yönelik devam eden planlarının bir parçası. İnsanlığın uzay görevleri bizi Dünya'dan giderek daha uzağa götürdükçe, daha iyi ve daha hızlı iletişim yöntemlerinin bulunması son derece önemli olacaktır.

ISS'deki lazer iletişim sistemi, hem video hem de görüntüleri daha hızlı iletmek için kızılötesi ışıktan yararlanacak. NASA, bunun Mars, Ay ve ötesine yapılacak görevler için bilim getirilerini artıracağını ve veri aktarımını kolaylaştıracağını umuyor. Bazı bağlamlarda Voyager 2'ye yapılan son güncellemenin uzayda iletilmesi 18 saat sürdü. Lazer tabanlı bir sistem bu tür iletişimleri katlanarak hızlandırabilir.