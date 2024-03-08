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Murat Soner'in telefonunda ne var?

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Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. YouTube ve sosyal medyada yaptığı dizi eleştiri videolarıyla gülmekten kırdıran Soner'in telefonunda neler olduğunu merak ediyor musunuz?

Youtube ve sosyal medyada yaptığı dizi eleştiri videolarıyla gülmekten kırdıran Murat Soner'in telefonunda ne var?

Murat Soner'in telefonunda ne var?

Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Özellikle Türk dizilerinin mantıksal hataları ve anlamsızlıkları üzerine yaptığı esprili eleştirilerle geniş bir izleyici kitlesine sahip. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Soner'in medya kariyeri oldukça geniş ki uzun yıllar radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışmış. Bu süreçte birçok farklı radyo istasyonunda görev almış ve kendini bu alanda kanıtlamış. Ayrıca TRT Okul'da "Medyada Sağlık" ve "Anne & Çocuk" gibi programlara dış ses olarak katkıda bulunmuştur.

YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşan Soner, özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı eleştirilerle tanınıyor. Bu eleştirileri yaparken izleyicileri eğlendirme amacını gütmekte ve sık sık gülme krizlerine sebep olduğunu da belirtelim. YouTube kanalındaki içerikleri genellikle dizi/film eleştirileri, güncel konular ve zaman zaman kişisel vloglar şeklinde. Soner'in YouTube'daki başarısı ve etkisi, onu Türkiye'nin en dikkat çeken dijital medya kişilikleri arasına soktu.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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