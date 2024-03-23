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Motosiklet Satışları Arttı, Otomobil Geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre Türkiye'de motosiklet satışları otomobil satışlarını geride bırakarak büyük bir artış gösterdi. Peki piyasada son durum ne? İşte motosiklet satış oranındaki artışın detayları…

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Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 77,6 artışla 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletlerin oluşturması dikkatleri çekti.

Trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde motosikletler yüzde 47,7'lik bir oranla başı çekiyor. Otomobiller yüzde 39,7 ile motosikletlerin ardından gelirken, kamyonetler yüzde 9,4, traktörler yüzde 3,8, kamyonlar yüzde 2,1, minibüsler yüzde 0,8 ve otobüsler yüzde 0,4 oranında trafiğe kayıtlı taşıtlar arasında yer aldı.

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Bu gözlemlenen büyük artışın ana sebebi B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin artık 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenlemeye bağlanıyor. Zira özellikle genç nüfusta motosiklet kullanımını daha cazip hale getirerek motosiklet satışlarında patlama yapılmasına yol açtı.

Aynı dönemde trafik kaydı yapılan otomobil markaları arasında Renault %12,9 ile en popüler marka oldu. Renault'u sırasıyla Fiat (yüzde 10,3), Chery (yüzde 7,5), Toyota (yüzde 7,2) ve Volkswagen (yüzde 5,7) izledi. Hyundai, Peugout, Dacia, Skoda ve Opel de yüzde 4,3 ile yüzde 5,7 arasında değişen oranlarla ilk onda yer aldı.

Şubat ayında kaydedilen toplam taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 9,3'lük bir azalma gözlenirken motosiklet satışlarında yaşanan büyük artış şehir içi mobilite ve ulaşım tercihlerindeki değişimin önümüzdeki süreçte nasıl olacağının sinyalini şimdiden verdi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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