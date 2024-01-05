Nihayet Microsoft Teams Android Auto'ya geliyor. Bu özellik sayesinde Microsoft Teams ile sürücü halindeyken bile video görüşmelerine katılabileceksiniz. Ancak bir dezavantajı var. Patronunuzdan araba kullanıyorum diyerek kaçamayacaksınız. İşte detaylar…

Arabanızda bile video konferans yapabileceksiniz! Artık Microsoft Teams, Android Auto'ya geliyor!

Artık sürücüyken bile Microsoft Teams ile görüşme yapabileceksiniz. Microsoft, video konferans hizmetinin yakında Google'ın Android Auto platformunda yükseltileceğini doğruladı. Bu sayede yazılımın yüklü olduğu kullanıcıların, araçlarından toplantılara katılıp arama yapabilecekler.

Kullanıcılar toplantılara doğrudan Microsoft Teams takvim görünümünden katılabilecek. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaç duydukları çağrılara çok daha hızlı bir şekilde katılabilecekler.

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Şirket, resmi Microsoft 365 yol haritası girişinde bu özelliğin detaylarını paylaştı. Aynı zamanda bu özellik sayesinde kullanıcılar kişilerini hızlı bir şekilde arayacak. Bununla birlikte şirket, son aramalarınızı Android telefonlarınızda görmesine olanak tanıyacağını belirtti.

Ayrıca araç kullanırken yola gereken özen ve dikkatin gösterilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yapılan aramaların da yalnızca sesli olması gerekiyor. Bu sayede kullanıcılar gözlerini yoldan ayırmadan video konferans görüşmesine katılabilecek.

Microsoft bu güncellemeyi şimdilik geliştirilme aşamasında olarak listeliyor. Ancak şirket bu güncellemeyi 2024 yılının şubat ayında kullanıma sunacak. Böylece kullanıcıların denemek için çok fazla beklemesine gerek kalmayacak.

Microsoft Teams kullanıcıları 2021 yılının eylül ayından itibaren Apple CarPlay kullanarak aramalara katılabiliyor. Apple CarPlay üzerinden Teams kullanıcıları kişilerini çoğu modern araçtan arayabiliyor ve mesaj gönderebiliyordu. Ancak toplantı video akışları kontrol panelinde göremiyordu. Android Auto kullanıcıları geç de olsa bu özelliklerin tamamına sahip olabilecek.

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