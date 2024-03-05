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Microsoft, Mart 2024 için Xbox Game Pass oyunlarını açıkladı

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Microsoft, Mart 2024 için sunulacak ilk Xbox Game Pass oyunlarını duyurdu. Aboneleri büyük bir sürpriz bekliyor gibi görünüyor. Control Ultimate Edition ve Warhammer 40,000: Boltgun gibi oyunlar abonelere sunulacak.

Microsoft, Mart 2024 için sunulacak ilk Xbox Game Pass oyunlarını açıkladı. Aboneleri büyük bir sürpriz bekliyor gibi görünüyor. Bunların başında tüm DLC'lerin yer aldığı Control Ultimate Edition ve Warhammer 40,000: Boltgun yer alıyor.

Xbox Game Pass Mart 2024 oyunları neler?

Bu ay Game Pass'in en dikkat çeken yapımı Control Ultimate Edition olacak gibi duruyor. İlk olarak 2019 yılında çıkan yapım, aksiyon-macera türüne yeni bir soluk getirmesiyle biliniyor. Engine Software'in yeni aksiyon-macera oyunu Lightyear Frontier da ilk günden Game Pass'te olacak.

Aboneler Control'ü 13 Mart'tan ve Lightyear Frontier'ı ise 19 Mart'tan itibaren bulut, PC ve Xbox Series X/S üzerinden oynayabilecek. Sporseverleri de unutmayan Microsoft, MLB The Show 24'ü lansman günü Game Pass'e ekleyecek.

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Mart ayında kütüphanedeki yapımlara katılan diğer oyunlar arasında No More Heroes 3, PAW Patrol World, Warhammer 40,000: Boltgun ve dahası yer alıyor.

Warhammer 40,000: Boltgun (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Mart

PAW Patrol World (Bulut, Konsol ve PC) – 7 Mart

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Bulut, Konsol ve PC) – 12 Mart

Control Ultimate Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Mart

No More Heroes 3 (Bulut, Konsol ve PC) – 14 Mart

Lightyear Frontier (Bulut, PC ve Konsol) – 19 Mart

MLB The Show 24 (Bulut ve Konsol) – 19 Mart

Yeni oyunlarla birlikte bazı yapımlar ise 15 Mart'ta Game Pass'ten ayrılacak. Abonelikten çıkarılacak oyunlar Hardspace: Shipbreaker, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered ve Shredders olarak sıralandı.

Microsoft, 19 Mart'ta aylık kütüphanenin ikinci yarısını açıklayacağını ve daha fazla sürprizin Game Pass'e geleceğine dair söz verdi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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