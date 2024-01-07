Microsoft, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olabilir

Dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Firmalar, rakiplerini geride bırakabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu da şirket değerini önemli ölçüde etkiliyor. Şu anda ABD merkezli Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunda. Fakat bu böyle devam etmeyecek gibi görünüyor. Öyle ki Microsoft, bomba gibi geliyor.

Microsoft, tekrardan dünyanın en değerli şirketi olabilir

İki teknoloji devi olan Apple ve Microsoft arasındaki rekabet giderek kızıştı. Elma logolu şirketin hisseleri, son aylarda analistlerin olumsuz tahminleri nedeniyle düşüş gösterdi. Bu tahminler, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 15 serisinin önemli bir yenilik getirmemesi nedeniyle tüketici taleplerinin yüksek olmayacağı yönündeydi. Öte taraftan Microsoft'un hisse değeri ise giderek yükseliyor.

Şu anda Apple'ın piyasa değeri 2,83 trilyon dolar seviyesinde. Microsoft'un değeri ise 2,73 trilyon dolar. Arada 100 milyar dolarlık bir fark var. Windows işletim sisteminin geliştirici firması bu farkı kapatırsa, dünyanın en değerli şirketi konumuna gelecek.

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Aslına bakacak olursak Apple ve Microsoft, dünyanın en değerli şirketi olmak için uzun yıllardır rekabet ediyor. Zira Apple, 2010 yılında 222 milyar dolarlık piyasaya değeri ile rakibinin tahtına oturmuştu. Akabinde 2018'de Microsoft, zirveyi geri aldı. Tabii bu pek de uzun sürmemişti.

Ağustos 2020'de Apple, 2 trilyon dolar piyasaya değerine sahip ABD merkezli ilk şirket olmuştu. Microsoft ise biraz gecikerek Haziran 2021'de ikinci firma olarak adını yazdırmıştı.

İki şirketin atacağı adımlar, rekabetin kaderini değiştirecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft, aradaki farkı kapatarak tekrardan en değerli şirket olabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.