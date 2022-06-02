Metaverse Karakteri Nasıl Yaratılır? - Haberler

Teknoloji dünyasını yeni bir devrime hazırlayan metaverse son zamanlarda birçok kişinin merak ettiği konuların başından geliyor.

Yıllar geçtikçe adını daha çok duymaya başladığımız metaverse kavramı konusunda çoğu kişinin artık bir fikri var.

İnsanlara "Metaverse nedir?" sorusunu sorulduğunda teknoloji ile içli dışlı olan insanların büyük bir çoğunluğu en azından sanal evren cevabını verebiliyor. Fakat birçok kişinin metaverse olarak adlandırılan bu sanal evrene nasıl giriş yapabileceği ve kendi avatarlarını yaratabileceği konusunda bir fikri yok.

Metaverse içerisinde vakit geçirebilmemiz için öncelikle avatar olarak adlandırılan dijital bir kimliğimizi oluşturmamız gerekiyor. Bu dijital karakterleri oluşturabilmek için çeşitli uygulamalar mevcut.

Örneğin çoğumuzun kullandığı Snapchat uygulamasındaki Bitmoji özelliğinin yardımıyla kendi yüzümüzü dijital bir karakter üzerinde modelleyip kendi yüzümüzü online bir ortama ince ayrıntılarına kadar taşıyabiliyoruz.

Metaverse karakterleri oluşturmak için çeşitli yöntemler mevcut. Fakat bu yazımda size en yaygın uygulamalardan birisi olan "Ready Player Me" uygulaması üzerinden dijital bir karakter oluşturup bunu metaverse tabanlı platformlarda kullanabileceğimizi göstereceğim.

İŞTE YAPILACAKLAR

Yapmanız gereken adımlar şu şekilde:

İlk aşamada https://readyplayer.me/tr/avatar linkine tıklayarak uygulamaya giriş yapmamız gerekiyor. Sonrasında vücut stili seçim ekranı üzerinden oluşturacağımız karakterin cinsiyetini belirlememiz gerekiyor.

Karakter oluşturma işlemi sırasında kendi fotoğrafınızı siteye yükleyip size benzeyen karakterler yaratmanız da mümkün. Bu aşamayı uygulamadan kendi tasarımlarınızla karakterlerinizi de yaratmanız mümkün fakat karakterinizin size benzeyip özgün olması açısından bu seçeneği mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kendi fotoğrafım üzerinde denedim ve bana çok benzeyen bir avatar oluşturdu.

Ayarlar kısmında soldan ikinci sekme üzerinden çene, göz, burun ve dudak yapıları üzerinde istediğimiz şekli verebiliriz.

Avatarımızın kıyafet seçimi için ise soldan üçüncü sekmeye tıklamamız yeterli "Ready Player Me" uygulaması üzerinde kullanıma açık olan bir sürü kıyafet seçeneği mevcut. Avatarımız için istediğimiz kıyafeti seçip onu sanal dünyaya hazır hale getirebiliriz.

Karakterimize daha özgün bir saç şekli yaratmak için ise saç modeli sekmesi üzerinden dilediğimiz saç stilini seçebiliriz. Bu uygulama üzerinde sadece saç şekli değil göz bebeğinin şekline kadar düzenlemeler yapmak mümkün. Bütün bu aşamaları uygulayıp dijital kimliğimizi yarattıktan sonra yapmamız gereken tek şey oluşturduğumuz bu metaverse karakterini kullanılabilir hale getirmek. Bunu yapmak için site üzerinde bulunan "Hub'a giriş" kısmına tıklıyoruz.

Eğer yazılım geliştirmek için bu karakteri kullanmak istiyorsanız sağ altta bulunan indirme butonu üzerinden karakterimizin .glb dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eğer amacınız uygulama geliştirmek değil sadece oluşturduğunuz karakteri kullanmak ise bunun için sol taraftaki "Discover Apps" kısmından ilerlemeniz gerekiyor. Bu kısımda oluşturduğumuz dijital karakteri kullanabileceğimiz VRChat gibi metaverse tabanlı birçok uygulama bulunuyor. Örneğin oluşturduğumuz avatarı VRChat'e bağlayalım.

Bu işlem için öncelikle bir Ready Player Me hesabı oluşturup bununla siteye giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Discover Apps" kısmı üzerinden VRChat uygulamasını seçip "Connect avatar" butonuna tıklıyoruz.

Böylece metaverse tabanlı bir uygulama olan VRChat üzerinde kendi oluşturduğumuz dijital karakterimizi kullanmaya başlayabiliriz.

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Space Mag Türkiye / Teknoloji