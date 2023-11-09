Meta, Ceyda Düvenci ile iş birliği yaparak gençlerin çevrimiçi deneyimlerini güvenli hale getiriyor

Meta, gençlerin çevrimiçi deneyimlerini güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile iş birliğine girdiğini duyurdu. Bu şekilde gençlerin olumlu çevrimiçi deneyimler yaşamalarını sağlamak için Meta'nın güvenlik çabalarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Meta, gençlerin çevrimiçi deneyimlerini güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile iş birliğine girdiğini duyurdu. Bu şekilde gençlerin olumlu çevrimiçi deneyimler yaşamalarını sağlamak için Meta'nın güvenlik çabalarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Meta, gençler için güvenlik konusunda önemli adımlar atıyor!

Meta, ebeveynleri ve gençleri mevcut güvenlik araçlarından faydalanmaya ve Instagram üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında Meta, gençler için sosyal medya güvenliği ve mevcut araçlar hakkında farkındalık yaratmayı planlıyor.

Bu çerçevede Türkiye'deki Meta İstasyon'da düzenlenen etkinlik, gençlerin dijital deneyimlerini geliştirmeye odaklanan bir dizi panelistin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, gençlerin sosyal medyada güvenliği konusunun Meta için önemli olduğunu vurgulayarak, Instagram'da gençler ve ebeveynler için geliştirilen araçlar hakkında farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Eski Meta çalışanından şok açıklama: Instagram gençleri umursamıyor mu?

Ceyda Düvenci de Instagram deneyimiyle ilgili olarak, sosyal medyanın kişisel sınırlar içinde sevdiklerinizle paylaşılan bir yer olduğunu söyledi. Ayrıca, Aile Merkezi'nin özellikle Günlük Sınır Süresi ve Ara Verme gibi önemli özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, çocuklara her şeyi açıkça anlatmanın önemine değindi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Betül Ulukol, sosyal medyanın gençlere fırsatlar sunarken zorlukları da beraberinde getirdiğini belirterek, çocukları sosyal medyadan uzak tutmak yerine bilinçlendirmenin ve doğru rehberlik yapmanın önemine dikkat çekti.

Meta, gençlerin güvenliği konusunu ön planda tutarak son üç yılda 30'dan fazla aracı kullanıma sundu. Instagram'da kullanıma sunulan yeni özellikler arasında, 'Sakin Mod' genç kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamalarına yardımcı olan bir özellik olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Instagram'ın Ebeveyn Gözetimi özelliği için ek araçlar da duyuruldu, bu araçlar ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi deneyimlerini daha yakından takip etme imkanı tanıyor. Meta'nın çabalarıyla gençlerin çevrimiçi dünyada daha güvenli ve zengin bir deneyim yaşamaları hedefleniyor.