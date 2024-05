Mercedes, Need for Speed oyununu kokpite taşıyor

Mercedes, araba ve oyun tutkunlarını heyecanlandıracak bir iş birliğine imza attı. Electronic Arts ve Tencent ele ele verip, Need for Speed Mobile'ı seçili Mercedes modellerinin kokpitlerine taşıyacak. Bu demek oluyor ki, artık Mercedes sahipleri trafikte sıkışıp kalmışken bile sanal dünyada kapışabilecek. İşte detaylar…

Bu havalı özellik şimdilik sadece Çin'de ve üçüncü nesil MBUX sistemine sahip Mercedes'lerde sunulacak. MBUX, (Mercedes-Benz User Experience), aracın multimedya sistemi demek oluyor. Yani arabanızla ilgili her şeyi kontrol etmek için kullandığınız o akıllı ekran.

Şirket, bu yıl içinde bu oyunu sisteme entegre etmeyi planlıyor. Böylelikle küçük bir güncellemeyle direkt olarak aracınıza gelecek. Ne zaman mı? Bu biraz da Need for Speed Mobile'ın ne zaman çıkacağına bağlı. Şu an için oyunun 2024 yazında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oyunda, diğer Need for Speed oyunlarındaki gibi başka oyuncularla veya yapay zeka ile kapışabileceksiniz. En güzeli, bu oyunu oynarken direksiyonda olmanıza gerek yok. Aracınız durduğunda, MBUX sistemine bağlanan Bluetooth kontrol cihazlarıyla yolcular da oyunun keyfini sürebilecek.

Ayrıca, güvenlik ön planda tutulduğu için, araç hareket halindeyken oyun oynamak mümkün olmayacak. Böylece herkesin güvenliği sağlanmış olacak. Mercedes, bu yeniliği sadece MBUX ile sınırlı tutmayı düşünmüyor. Gelecekteki MBOS gibi yeni multimedya sistemlerine de bu tarz oyunları eklemeyi planlıyorlar.

Eğer her şey yolunda giderse, bu oyunlar yakında globalde daha fazla Mercedes modelinde yerini alabilir. Peki siz bu yeniliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.