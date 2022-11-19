Marvel's Spider-Man: Miles Morales çıktı! İşte fiyatı

Uzun zamandır beklenen Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nihayet PC oyuncuları için çıkış yaptı. İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri...

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nihayet PC için yayınlandı ve satışa sunuldu. Insomniac tarafından geliştirilen oyun, geçtiğimiz aylarda duyurulmasıyla beraber ön siparişe açılmıştı. İşte Marvel's Spider-Man: Miles Morales fiyatı ve sistem gereksinimleri.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PC özellikleri

Insomniac tarafından geliştirilen Marvel's Spider-Man, geçtiğimiz aylarda PC'deki oyuncular için yayınlandı. Şirketin bu hareketi üzerine gözler, yan oyun olan Miles Morales'e çevrilmişti. 2020'de PS4 için çıkış yapan oyun, artık Windows üzerinde de oynanabilir durumda.

Aksiyon-macera türündeki Spider-Man: Miles Morales, süper kahraman Miles Morales'e dayanıyor. Aynı zamanda hikayesi için Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminden ilham alındı. Oyun, Steam ve Epic Games platformlarında 499 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

599 TL'lik oyun Xbox Game Pass'e geliyor!

Spider-Man: Miles Morales, hikayesinde Miles Morales, yeni evine alışmaya, bir yandan da ustası Peter Parker'ın yolundan gitmeye çalışıyor. Bir süre sonra Parker, fotoğrafçılık işleri için New York'tan ayrılır ve şehrin güvenliği Morales'e kalır.

Miles Morales'ın, akıl hocası Peter Parker'dan onu ayıran farklı gücü var. Bu, biyo-elektrikli zehir patlaması saldırıları ve gizli kamuflajıdır.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit, sürüm 1909

İşlemci: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz ya da AMD eşdeğeri

Ekran kartı: NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470

RAM: 8 GB

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit, sürüm 1909

İşlemci: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz ya da AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB ya daAMD Radeon RX 580 8GB

RAM: 16 GB

Depolama: 75 GB (SSD) kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Peki sizler Miles Morales hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!