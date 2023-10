Marvel's Spider-Man 2 Fiziksel Kopya Yükleme Sorunlarıyla Karşılaşıyor

PlayStation 5 için Marvel's Spider-Man 2 'nin fiziksel kopyasını satın alan oyuncular yükleme sorunlarıyla karşılaşıyor. Bir Reddit kullanıcısı, diski taktıktan sonra yükleme işleminin %36'da durduğunu belirterek sorunun altını çizdi.

Spider-Man 2 nedense ne yaparsanız yapın %36 yüklemede takılıyor

İnternet bağlantısını kesmek ve önce diskin yüklenmesine izin vermek, hatta farklı bir disk denemek gibi çeşitli sorun giderme yöntemlerini denemelerine rağmen, kullanıcılar başarılı olamadı.

Do you have support-related questions or a tech issue to report regarding Marvel's #SpiderMan2PS5? Please contact us via the link below! ?? https://t.co/gT2RJv1z7N pic.twitter.com/CRZKb7ywXm — Insomniac Games (@insomniacgames) October 20, 2023

Bu Reddit gönderisi, aynı sorunla karşılaşan oyuncuların benzer raporlarını içeren bir Resetera başlığına yol açtı. Tekrar tekrar silme ve yeniden yükleme, sistem önbelleğini temizleme ve veritabanını yeniden oluşturma gibi birçok strateji denediler. Ne yazık ki, bu çabaların hiçbiri Spider-Man 2 kurulumunun %36'nın ötesine geçmesine izin vermedi.

Etkilenen kullanıcı şaşkınlığını dile getirerek, "Bu, aldığım ve çalışmayan ilk fiziksel disk" dedi. Kullanıcılar bu sorunun yaygın gibi göründüğünü, zira birçok raporda aynı yüklemenin %36'da durduğunun yinelendiğini vurguladılar.

Insomniac Games sorunu resmi olarak ele almamış olsa da, oyunla ilgili sorunlarla karşılaşan hayranlar için teknik desteğe bir bağlantı sağladı. Spider-Man 2 piyasaya sürülmeden önce stüdyo, disk sürümünü tercih eden oyuncuların 1. Gün yamasını indirmelerine gerek olmadığını bildirmişti. Bununla birlikte, gelişmiş bir ilk oyun deneyimi için lansman gününde 1.001.002 yamasının indirilmesini şiddetle tavsiye ettiler.

IGN konuyla ilgili yorum için Insomniac Games'e ulaştı. Yükleme sorunu çözüldüğünde, oyuncular Spider-Man 2 'de öncelik vermeleri gereken en iyi becerilerin bir listesini ve oyundaki mevcut tüm kıyafetlere genel bir bakışı keşfedebilirler.