Kumluca Kaymakamlığı, TRAC Kumluca Temsilciliğine Elektronik Cihaz Yardımında Bulundu

Kumluca Kaymakamlığı tarafından, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Kumluca Temsilciliğinde kullanılmak üzere elektronik cihaz yardımında bulunuldu.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, TRAC Antalya Şube Başkanı Metin Karakuzu, TRAC Kumluca Temsilcisi İlyas Değirmenci ve radyo amatörleriyle bir araya geldi. Radyo amatörlüğünün güzel bir hobi olduğunu, en önemlisinin de muhtemel bir acil afet zamanında iletişimin sağlanması konusuna büyük görevler yaptıklarını söyledi.

"Radyo amatörlerinin yaptığı iş çok önemli"

Kumluca'da radyo amatörlerinin bulunmasının sevindirici olduğunu ifade eden Kaymakam Tekin Erdemir, "Radyo amatörlerinin yaptığı iş çok önemli, bu çalışmanızın faydasını özellikle de afet zamanında bilenlerdenim. İlçemizde bir sel afeti yaşadık, ardından Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi deprem. Deprem bölgesinde en önemli ihtiyaçlardan birisi de iletişimdi ve ilk üç, beş gün iletişim kurmada büyük sıkıntı yaşadık. Bundan dolayı sizin yaptığınız iş muhtemel afet durumlarında iletişimin sağlanması konusunda çok önemli. Bu konuda yetişmiş, bilgili insan gücüne ihtiyaç var" dedi.

Toplum olarak, kurumlar olarak her zaman her türlü afet durumuna hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatan Kaymakam Erdemir, Kaymakamlık olarak TRAC Kumluca Temsilciliğinde kullanılmak üzere kendilerine elektronik cihaz desteğinde bulunduklarını sözlerine ekledi. TRAC Kumluca Temsilcisi İlyas Değirmenci de ilçede bulunan radyo amatörleri olarak kendi imkanlarıyla bir araya gelerek, muhtemel afet durumlarına hazırlıklı olabilmek amacıyla kısıtlı imkanlarla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Muhtemel bir afet durumunda iletişimin sağlanmasında kullanılacaktır"

Kumluca temsilciliğine daha önce Kumluca Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından birtakım destekler yapıldığını hatırlatan Değirmenci, "Bugün Kumluca Kaymakamlığı olarak sizlerin bizlere kullanımını devrettiğiniz elektronik cihazlar, muhtemel bir afet durumunda iletişimin sağlanmasında kullanılacaktır. Temsilciliğimize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah genç nesillerimiz de radyo amatörlüğüne ilgi duyar, gelecekte daha fazla radyo amatörü olur" diye konuştu. - ANTALYA