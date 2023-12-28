Kimlik ve pasaport ücretleri yeniden değerleme oranıyla arttı

Dün akşam yeni asgari ücretin belli olmasından sonra bugün zam haberleri gelmeye başladı. 2023 yılının bitmesine sayılı günler kala kimlik, sürücü belgesi ve pasaport gibi kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde arttı. İşte yeni ücretler!

Değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşecek!

2024 yılının gelmesine az bir zaman kala birçok kişi kimlik, sürücü belgesi ve pasaportunu yeniliyor. Ancak son haberlerle birlikte bu belgelerin yenileme ücretlerinin yeniden değerleme oranında yükselmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre 2024 yılında ehliyet, kayıp kimlik kartları, pasaport ve motorlulara tescil belgesi ücretleri arttı.

Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024

Haberlere göre yeniden değerleme oranı ise yüzde 58. 46 olarak gerçekleşiyor. Yeni oranlarla birlikte yeni pasaport ücretleri ise şu şekilde oldu:

Eski fiyatYeni fiyat6 aylık pasaport1034 TL1638 TL1 yıllık pasaport1512 TL2395 TL2 yıllık pasaport2469 TL3912 TL3 yıllık pasaport3507 TL5557 TL3 yıldan uzun pasaport4943 TL7832 TLDefter bedeli501 TL793 TL

2024 yılında ehliyet, kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları ise şu şekilde:

Eski fiyatYeni fiyatNoter kağıtları55 TL87 TLProtesto ve resmen senetler110 TL174 TLKimlik kartları (değişim)83 TL130 TLKimlik kartları (kayıp)166 TL260 TLSürücü belgeleri624 TL990 TLAile cüzdanı445 TL705 TL

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