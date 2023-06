Kaspersky Safe Kids Araştırması: Türkiye'deki Çocukların Dijital Tercihleri

Dünya Çocuk Günü'nde Kaspersky Daily'de yayınlanan yeni bir Kaspersky Safe Kids araştırması, çocukların dijital ilgi alanlarını ve tercihlerini ortaya koyuyor.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky Safe Kids araştırması, Mayıs 2022 ve Nisan 2023 tarih aralığını kapsayan ve anonimleştirilmiş verilere (arama sorguları, en sık kullanılan uygulamalar ve en çok ziyaret edilen web siteleri) dayanıyor. Veriler, Kaspersky Safe Kids kullanıcılarının izniyle elde ediliyor. Verilerin analiz edilmesi, uzmanların yıl boyunca çocukların ilgi alanlarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Yapılan araştırmaya göre, son aylarda Türkiye'de yaşayan çocukların Android'de tercih ettiği en popüler üç uygulama YouTube (yüzde 34,3), WhatsApp (yüzde 18,0) ve Instagram (yüzde 12,0) oldu. Google Chrome (yüzde 51,6), Roblox (yüzde 11,6) ve Discord (yüzde 11,5) ise Windows'ta en popüler uygulamalar arasında yer aldı.

Dünya çapında YouTube'da çocuklar, en çok eğlence içeriği oluşturan kanalları ve blog yazarlarını arıyor. Challenges veya yaşam tarzı klipleri gibi yayınların aranması tüm sorguların yüzde 19'unu oluşturuyor.

Çizgi filmler, TV şovları ve anime (yüzde 17) ikinci en popüler konular oldu. Üçüncü sırada ise müzik videoları (yüzde 15,7) yer alıyor. Aramaların yüzde 15,5'ini ise oyun bloggerları, yüzde 10'unu ise diğer oyun içerikleri oluşturuyor. MrBeast ve SSSniperWolf, bloggerlar ve kanallar arasında küresel olarak en popüler isimler arasında yer alıyor.

Çizgi filmler arasında çocuklar en çok "Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir 5. sezonu" ve My Story Animated'ı aradı. Chainsaw Man, Demon Slayer ve One Piece, animeler arasında lider konumda bulunuyor. En sevilen filmler ise Super Mario Bros. Movie, Black Panther: Wakanda Forever, Rock Dog 3: Battle the Beat oldu.

Baby Shark ise çocukların en çok aradığı şarkı oldu. Müzikal tercihler açısından Koreli pop grupları BLACKPINK ve BTS, Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny ve genel olarak rap türü lider konumda bulunuyor.

Aphmau, Dream ve Technoblade, oyun blog yazarları arasında en çok aranan isimlerden oldu. Roblox ve Minecraft dışında çocukların en sevdiği oyunlar Brawl Stars, Fortnite, Genshin Impact ve Stumble Guys. Diğer popüler aramalar arasında ise Gacha Life ile ilgili sorgular bulunuyor.

Son bir yılda, "beluga", "skibidi bop", "gigachad" ve "countryhumans" çocuklar arasında en popüler olan mizah içerikleri oldu. ASMR videoları, fısıldama, gevrek sesler, yavaş hareketler gibi kişinin rahatlamasına neden olan videolar da popüler videolar arasında yer aldı.

"Çocuklarınızın çevrim içi faaliyetlerine erken yaşlardan itibaren dahil olun"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky web içerik analizi uzmanı Anna Larkina, geçen yıl çocuklara hitap eden içeriklerin oldukça zengin olduğunu belirtti.

Çocuklar arasında sürekli popüler olan "Evergreen" temalarına ek olarak, yeni çıkan animasyon filmleriyle bağlantılı birçok "mevsimlik" hikayenin de olduğunu aktaran Larkina, "Aynı zamanda, tüm bu eğilimler çocuklar için eşit derecede önemli ve ilgi çekici. Bu, ebeveynlerin de kendi çocuklarıyla daha güvenilir ilişkiler kurmak için mevcut eğilimlere katılabileceği ve bunlara daha yakından bakabileceği anlamına geliyor. Ailelerin güvenilir bir ebeveyn asistanı çözümü kullanmaları onlara oldukça yardımcı olabilir. Bu çözümler çocukları çevrim içi ortamda güvende tutmanın yanı sıra, ebeveynleri çocukların ilgi alanlarının ne olduğu konusunda bilgilendirebilir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocukların olumlu bir çevrim içi deneyim yaşamalarını sağlamak için ebeveynlere şunları öneriyor:

"Çocuklarınızın çevrim içi faaliyetlerine erken yaşlardan itibaren dahil olun, böylece onlara çevrim içi güvenlik uygulamaları konusunda rehberlik edebilirsiniz. Bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını açıklamak için ebeveyn kontrolü uygulamalarını kullanmayı ve bu konuyu çocuğunuzla konuşmayı düşünün. Özellikle Kaspersky Safe Kids çözümü, Kaspersky Premium aboneliği içinde bulunuyor.

Çocuğunuzla siber güvenlik konusunu oyunlar ve diğer eğlenceli formatlar aracılığıyla konuşarak, siber güvenlikle ilgili konuşmaları daha etkili ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Çevrim içi güvenlik önlemleri hakkında çocuklarınızla iletişim kurmak için daha fazla zaman harcayın. Çocuğunuzdan herhangi bir gizlilik ayarını kendi başına kabul etmemesini ve bunun yerine sizden yardım istemesini isteyin. Yetişkinler ise ayrıca tüm gizlilik sözleşmelerini okuma alışkanlığı kazanmalıdır."