İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Yenilikçi XR Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi açıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da (İÜC) Yenilikçi XR Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (YETAM-XR) açılışı törenle gerçekleştirildi. Merkez, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kapsamında sanayi kuruluşları ile ortak araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, üretilen bilgi ve beceriler ile kalifiye personel yetiştirecek örnek bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösterecek.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'da (İÜC) Yenilikçi XR Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (YETAM-XR) açılışı törenle gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Yerleşkesi'ndeki törende konuşan İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, hayata geçirilen projenin tamamen sanal bir ortam deneyimleme imkanı sunduğunu söyledi.

Projenin, İÜC olarak yürütücüsü oldukları İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklendiğini belirten Aydın, "Üniversitemiz koordinatörlüğünde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İÜC Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu proje ile tamamen sanal bir ortam deneyimleme imkanı sunan VR (Virtual Reality), sanal ortamla gerçek ortamı buluşturan AR (Augmented Reality) ile sanal ve artırılmış gerçekliğin bir karışımı olan MR (Mixed Reality) teknolojileri kapsamında sanayi kuruluşları ile ortak araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, üretilen bilgi ve beceriler ile kalifiye personel yetiştirecek örnek bir araştırma merkezinin kurulması, İstanbul'un Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemine katkı sağlanması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, YETAM-XR'nin, VR Deneyim Atölyesi, Prototipleme Atölyesi, Greenbox, montaj stüdyosu, toplantı odaları, ortak çalışma ofisi ve dersliklerin bulunduğu 850 metrekarelik bir alandan oluştuğunu aktardı.

Nuri Aydın, şöyle devam etti:

"Merkezde gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme çalışmaları; sanat, eğitim, sağlık hizmetleri, endüstriyel tasarım ve daha birçok dalda hem inovasyon hem de teknolojik dönüşüm sağlayacak, aynı zamanda genç yeteneklerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kariyerlerini şekillendirmelerini destekleyecek bir eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecektir. Merkez, Türkiye'de ilk kez İÜC bünyesinde açılan ve önümüzdeki dönem 25 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Programı'nın altyapısına da katkıda bulunacaktır."

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can da merkezin genel amacının, üniversitelerin sanayi ile işbirliği kapsamında bulundukları bölgeye katkı sağlaması olduğunu söyledi.

Can, "Liselerimizin birçoğu ile üniversitelerimizin işbirliği protokolleri var. Çocuklarımızı üniversiteyle tanıştırmak ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak elemanlar olarak yetiştirme çabası içerisindeyiz. Valilik olarak bu projelere ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eğitimin yapay zeka katkısıyla bir dönüşüme uğradığını ifade ederek, "Bu dönüşüm eğer gerçekten istenilen nitelikte üretilebilirse bunun sonucunda büyük sıçramalar beklemek mümkün. Burada üniversitemizin de eğitim ve gelişimdeki katalizörlük görevini çok iyi bir şekilde üstlendiğini gösteren bir merkez kuruluyor. Bu merkez öğrenmeye odaklanıyor ve temelde mesleki becerilere öncelikli projeksiyon tutmuş gözüküyor. Bu, ülkemizin son dönemde mesleki eğitime verdiği büyük destekle de örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.