Socios.com, Türkiye'deki Futbolseverlerin Alışkanlıklarını Araştırıyor

Socios.com, Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıklarını, dijital tercihlerini ve blockchain ekosistemi hakkındaki ilgi düzeyini öğrenmek için bir araştırma başlattı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi ve Futbol Arena platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırma, taraftarların katılımıyla bir ay boyunca devam edecek ve sonuçları bilimsel yöntemlerle analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılacak.

150'den fazla global spor partneri ve 2 milyondan fazla kullanıcısı ile dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu olan Socios.com, Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıkları, dijitalleşen dünyadaki tercihlerini ve blockchain ekosistemi hakkındaki ilgi ve bilgi düzeyini öğrenmek için bir araştırma başlattı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi ve Futbol Arena platformu iş birliği ile hayata geçirilen Türkiye Tarafatarlık Araştırması 2 projesine, taraftarlar www.taraftarlikarastirmasi.com web sitesi üzerinden katılım yapacak. Bir ay devam edecek araştırmanın sonuçları da bilimsel araştırma yöntemleri usulüne göre analiz edilerek, kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz sezon rekor katılım gerçekleşmişti

Geçtiğimiz sezon Türkiye'nin 81 ilinden 50 bine yakın futbolseverin katılımı ile gerçekleşen Türkiye Taraftarlık Araştırması 1, bugüne kadar yapılan en yüksek katılımlı futbol araştırması olmuştu. Futbolseverlerin destekledikleri takımlara olan bağlılıkları, taraftarlık tercihleri, dijital alıkşanlıkları başta olmak üzere maç bileti fiyatları, stadyumların ulaşım ve konforları, kulüp-taraftar etkileşimi, sosyal medya, blockchain, Metaverse, Fan Tokenlar gibi birçok farklı alanda soruların yer aldığı proje spor araştırmaları adına da önemli bir kaynak oluşturmuştu.

Futbolseverlere gündüz maçları, takımların global bir sermaye gücüne satılması fikri de soruldu

Bu sezon yapılan araştırmada geçen sezon olduğu gibi futbolseverlere dijital dünyadaki tercihleri, stadyumda/evde maç izleme alışkanlarının yanı sıra Avrupa'daki birçok ligde uygulanan gündüz maçlarını isteyip istemedikleri de soruldu. Araştırmanın bir diğer sorusu da global futbol endüstrisinin en çok tartışılan konularından biri olan kulüp sahipliği oldu. 'Takımınızın global bir sermaye gücü tarafından satın alınması fikrine nasıl bakarsınız?' sorusuna, Türk futbolseverelerin vereceği yanıt anketin en çok merakla beklenen sonuçlarından biri olacak.

Anket sonuçları akademik çalışmalara da kaynak oluşturacak

www.taraftarlikarastirmasi web sitesi üzerinden yapılan ankete geniş katılım beklediklerini dile getiren Socios Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü ve Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Tuğçe Dikici, araştırma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon gerçekleştirdiğimiz araştırmamıza rekor bir katılım olmuştu. Bu yıl yanımızda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi ve Futbol Arena platformu da yer alıyor. Bilimsel araştırma yöntemleri esasları doğrultusunda hazırladığımız bu çalışma, değişen ve dijitalleşen dünyada futbolun gerçek sahipleri olan taraftarların tercihlerini öğrenmemize yardımcı olmanın yanı sıra Türk futbolu ve taraftarlık özelinde yapılacak akademik çalışmalara da ışık tutacak. Biz bu alanı sahiplenerek, her yıl düzenli olarak benzer çalışmalar yapmayı hedefliyoruz demiştik. Sözümüzü tuttuk. Her yeni futbol sezonunda farklı sorularla bu araştırma serisini tekrar edeceğiz. Tüm futbolseverlerden de destek bekliyoruz." - İSTANBUL