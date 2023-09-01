iQOO Z8 ve Z8x Modelleri Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyatlar

iQOO, Z7 Pro modelinin ardından şimdi de Z8 ailesi ile karşımıza çıktı. Farklı segmentlere hitap eden iQOO Z8 ve Z8x bugün tüm özellikleri ile piyasaya çıktı. Gelin iQOO Z8 ailesinin tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

iQOO, Z7 Pro modelinin ardından şimdi de Z8 ailesi ile karşımıza çıktı. Farklı segmentlere hitap eden iQOO Z8 ve Z8x bugün tüm özellikleri ile piyasaya çıktı. Gelin iQOO Z8 ailesinin tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

iQOO Z8 fiyat performansa hitap ediyor

iQOO 7 Eylül'de satışa sunacağı iQOO Z8 ailesini bugün tanıttı. İlk olarak iQOO Z8'e bakacak olursak cihaz 6,64 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran aynı zamanda Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Yine ön tarafında 16 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer veren iQOO Z8, arka tarafta ise 64 Megapiksellik OIS'li bir sensör kullanıyor. Bu kameranın hemen altında ise 2 Megapiksellik bir derinlik sensörü yer alıyor.

Performansını MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden alan iQOO Z8, 12 GB'a kadar RAM bellek ve 512 GB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh bataryasından alan Z8, 120W hızlı şarj desteğine sahip. Tüm bunlara ek olarak güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C ve 5G gibi özelliklere de sahip olan Z8, Android 13 tabanlı OriginOS 3 işletim sistemi ile çalışıyor.

iQOO Z8x Snapdragon işlemci ile geliyor

iQOO Z8x'e geçtiğimizde ise ekran tarafında bir fark görmüyoruz. Yine 6,64 inç büyüklüğünde ve 120Hz hızında bir ekran bizleri karşılarken, ön tarafta 8 Megapiksellik bir selfie kamerası olması, iQOO Z8x'in daha alt bir model olduğunu gösteriyor.

Fiyat performans canavarı: iQOO Z7 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı!

Gücünü Snapdragon 6 Gen 1 işletim sisteminden alan iQOO Z8x, yine 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçeneği sunuyor. Arka tarafında 50 Megapiksellik bir ana kamera kullanan Z8x, bunun hemen altında 2 Megapiksellik bir portre kameraya da yer veriyor. Kasanın içerisinde 6000 mAh'lik bir pil barındıran iQOO Z8x, 44W hızlı şarj desteği sunuyor. Yine Z8'de olduğu gibi güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C ve 5G gibi özelliklere de sahip olan Z8x, Android 13 tabanlı OriginOS 3 işletim sistemi ile çalışıyor.

iQOO Z8 ve Z8x'in fiyatı