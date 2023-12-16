iPhone 17 Pro Max Özellikleri Ortaya Çıktı
Henüz iPhone 15 ailesi yeni tanıtılmışken, iPhone 17 Pro Max ile ilgili bir bilgi karşımıza çıktı. 2025 yılında tanıtılacak olan 17 Pro Max, şimdi kamera özelliklerini doğruluyor. Gelin iPhone 17 Pro Max ile ilgili sızıntılara göz atalım.
Henüz iPhone 15 ailesi yeni tanıtılmışken, iPhone 17 Pro Max ile ilgili bir bilgi karşımıza çıktı. 2025 yılında tanıtılacak olan 17 Pro Max, şimdi kamera özelliklerini doğruluyor. Gelin iPhone 17 Pro Max ile ilgili sızıntılara göz atalım.
iPhone 17 Pro Max 48 Megapiksel telefoto kamera ile gelecek!
Apple her yıl yeni iPhone modellerini sonbaharda tanıtıyor. Bu yıl iPhone 15 serisi ile karşımıza çıkan Apple, 2024'ün sonbaharında iPhone 16 ailesini tanıtacak. Şimdilik iPhone 16 ile ilgili birçok sızıntı var. Ancak bugün gelen sızıntılar 2025 yılında karşımıza çıkacak olan iPhone 17'nin özelliklerini bildiriyor. Özellikle kamera tarafında.
TMSC tarafından gelen bilgilere göre 2 nanometre işlemci teknolojisini kullanacak olan iPhone 17 Pro Max'in bugün 48 Megapiksel telefoto kamera ile geleceği ortaya çıktı. Geriye doğru bakarsak iPhone 15 Pro'nun 48 Megapiksel ana kamera ile geldiğini görüyoruz. İddialara göre iPhone 16 Pro'nun 48 Megapiksel geniş açılı kameraya sahip olacağı da söyleniyor. Bunlar göz önünde tutulduğunda iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin üçlü 48 Megapiksel kamera ile geleceğini tahmin edebiliyoruz.
iPhone 16 serisinden ilk görüntüler geldi! İşte böyle görünecek
iPhone 17 ailesi için şimdilik önümüzde uzun bir süre var. Ancak Apple'ın kamera tarafında 48 + 48 + 48 Megapiksel kurulumuna geçeceği belli diyebiliriz. Bakalım iPhone 17 ailesi başka ne gibi özelliklere sahip olacak?
iPhone 15 Pro Max özellikleri!
Ekran6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrast, 2000 nit maksimum parlaklıkBoyut ve Ağırlık159,9 mm uzunluk, 76,7 mm genişlik, 8,25 mm kalınlık – 221 gramTasarımTitanyum gövde, Eylem Butonu, IP68 sertifikası (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)İşlemciApple A17 Pro (2x performans, 4x verimlilik çekirdeği), 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural EngineDepolama256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB dahili hafızaBağlantı5G, Uydu Haberleşme, Type-C (10 Gbps'ye kadar USB 3) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2. Nesil Ultra Geniş Bant çipi, VoLTEKamera – Ana48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitlemeKamera – Ultra Geniş Açı12 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanıKamera – Telefoto12 Megapiksel, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 5x optik yakınlaştırmaArka Kamera Video4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fpsAğır Çekim VideoSaniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteğiÖn Kamera12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydıDiğer ÖzelliklerHDR10, Dolby Vision, HLG, Acil SOS, Trafik Kazası Algılamaİşletim SistemiiOS 17