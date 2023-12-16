iPhone 17 Pro Max Özellikleri Ortaya Çıktı

Henüz iPhone 15 ailesi yeni tanıtılmışken, iPhone 17 Pro Max ile ilgili bir bilgi karşımıza çıktı. 2025 yılında tanıtılacak olan 17 Pro Max, şimdi kamera özelliklerini doğruluyor. Gelin iPhone 17 Pro Max ile ilgili sızıntılara göz atalım.

Henüz iPhone 15 ailesi yeni tanıtılmışken, iPhone 17 Pro Max ile ilgili bir bilgi karşımıza çıktı. 2025 yılında tanıtılacak olan 17 Pro Max, şimdi kamera özelliklerini doğruluyor. Gelin iPhone 17 Pro Max ile ilgili sızıntılara göz atalım.

iPhone 17 Pro Max 48 Megapiksel telefoto kamera ile gelecek!

Apple her yıl yeni iPhone modellerini sonbaharda tanıtıyor. Bu yıl iPhone 15 serisi ile karşımıza çıkan Apple, 2024'ün sonbaharında iPhone 16 ailesini tanıtacak. Şimdilik iPhone 16 ile ilgili birçok sızıntı var. Ancak bugün gelen sızıntılar 2025 yılında karşımıza çıkacak olan iPhone 17'nin özelliklerini bildiriyor. Özellikle kamera tarafında.

TMSC tarafından gelen bilgilere göre 2 nanometre işlemci teknolojisini kullanacak olan iPhone 17 Pro Max'in bugün 48 Megapiksel telefoto kamera ile geleceği ortaya çıktı. Geriye doğru bakarsak iPhone 15 Pro'nun 48 Megapiksel ana kamera ile geldiğini görüyoruz. İddialara göre iPhone 16 Pro'nun 48 Megapiksel geniş açılı kameraya sahip olacağı da söyleniyor. Bunlar göz önünde tutulduğunda iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin üçlü 48 Megapiksel kamera ile geleceğini tahmin edebiliyoruz.

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iPhone 17 ailesi için şimdilik önümüzde uzun bir süre var. Ancak Apple'ın kamera tarafında 48 + 48 + 48 Megapiksel kurulumuna geçeceği belli diyebiliriz. Bakalım iPhone 17 ailesi başka ne gibi özelliklere sahip olacak?

iPhone 15 Pro Max özellikleri!