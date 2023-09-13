iPhone 16 ve 16 Plus Modellerinin İşlemcileri Ortaya Çıktı

iPhone 15 Serisi tanıtıldıktan hemen sonra iPhone 16 Serisi ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin RAM kapasitesi ve işlemcisi belli oldu.

Tarihlerimiz bugün 12 Eylül 2023'ü gösteriyor. Bildiğiniz üzere bu akşam saat 20.00'da Apple etkinliği başlayacak ve yeni iPhone 15 Serisini hep birlikte karşılayacağız. Fakat konuyla ilgili çok ilginç bir kısım var. Daha henüz iPhone 15'in tanıtımı yeni yapıldı fakat iPhone 16 Serisi'nden ilk haberler gelmeye başladı. İşte 16 kodlu iPhone serisi ile ilgili ilk bilgiler ve detayları…

iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde yer alacak işlemciler ortaya çıktı!

iPhone 15 Serisi ile birlikte teknoloji dünyasına bir yeni model daha eklendi. Bununla birlikte Apple ekosistemi içerisinde de artık iPhone 8, 8 Plus ve X modelleri güncelleme almayacak. Evet sıra Apple aleminin en çok satan modeli 11'e de geldi sayılır ama konumuz bu değil. Daha iPhone 15 tanıtımı yeni yapılmışken ortaya bir anda iPhone 16 ile ilgili ilk bilgiler atıldı.

Apple'ın 16 serisinde şu an için kaç model olacak hangi model isimleri yer alacak gibi soruların cevaplarını vermemiz oldukça güç. Fakat ortaya çıkan söylentilere göre iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin RAM kapasitesi ve işlemcisi belli oldu. Model isimleri konusuna gelince bir kesinlik bulunmamakta. Sadece model ailesinin en baz modeli ve onun bir üst modeli olarak telefonları düşünebiliriz.

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Konumuza geri dönecek olursak bir sonraki serinin baz ve Plus modelleri 8 GB RAM'e sahip olacak. iPhone 15'in çok eleştirilen 6 GB RAM kapasitesi sonrasında Apple bazı şeyleri değiştirmek gerektiğine karar vermiş olmalı. Bunun yanı sıra her iki telefonda da Apple'ın A17 Bionic çipine sahip olacak. Ben bu çipi bir yerden hatırlıyorum diyecek olursanız bugün tanıtımı yapılan iPhone 15 Pro Max modelinde yer alıyor.

iPhone 15 her ne kadar yeni tanıtılmış olsa da bir kesim gözlerini bir sonraki seri iPhone'lara dikmiş durumda. "iPhone 16 nasıl olacak?" sorusunun cevabı için 1 yıl sonrasını beklemek zorunda değilsiniz! Tüm detaylar ilerleyen günlerde ShiftDelete.Net'te olacak!