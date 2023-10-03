iPhone 16 Serisinin İşlemcisi Belli Oldu

Apple'ın yeni iPhone 16 serisi hakkında ortaya çıkan haberler, telefonun işlemcisi hakkında detayları gözler önüne serdi. İddialara göre iPhone 16 serisi Apple A18 işlemci tarafından desteklenecek ve yeni bir düğme ile gelecek.

Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 15 serisi ile büyük ses getirdi. Hem özellik hem de tasarım açısından dikkatleri çeken iPhone 15 serisinden sonra şimdi tüm dikkatler iPhone 16 serisinde. Bugün ortaya çıkan haberler ise yeni seri hakkında bazı detayları gözler önüne serdi. İddialara göre iPhone 16 serisinin işlemcisi belli oldu.

iPhone 16 yeni bir düğme ile gelecek!

Apple 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 15 serisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu serinin ardından şirketin tüm odağı yeni seri üzerindeki çalışmalarda oldu. Bununla birlikte iPhone 16 serisi hakkında bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başladı.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro hakkındaki son söylentilere göre iki model de Apple A18 işlemci tarafından desteklenecek. Şirketin iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri A16 Bionic tarafından destekleniyor. Bu işlemci aynı zamanda iPhone 14 Pro telefonlarında kullanılan bir işlemci. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise Apple A17 Bionic işlemci tarafından destekleniyor.

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Yakın zamanda çıkan raporlara göre Apple, geçtiğimiz yıl telefonlarında A18 Bionic işlemcinin farklı versiyonlarını kullanma planları yapıyor. Diğer söylentiler ise iPhone 16 Pro Max'in ekran boyutu hakkında oluyor.

Ortaya çıkan son iddialar ise iPhone 16 modelinin yeni bir buton ile geleceği yönünde. "Capacitive Button" veya "Project Nova" olarak adlandırılan bu düğmenin ise ana satış noktası olacağı düşünülüyor. Söz konusu bu düğme mekanik buton yerine kapasitif bir buton olacak.

Taptic Engine'den gelen titreşimlerle birlikte size bir düğmeye bastığınız hissini verecek. Ayrıca buton, basıncı ve dokunmayı algılayacak Bu sayede çeşitli komutu da destekleyecek. Söz konusu butonun cihazın sağ tarafındaki güç düğmesinin altında olacağı iddia ediliyor.

İddialara göre Apple, yeni serisinde ekran boyutunu artıracak. Ayrıca iPhone 16 serisinde "süper periskop" telefoto kameranın sınırlarını da zorlayacağı söyleniyor. Pro olmayan modellerde ise 120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini benimseyeceği söyleniyor.

Peki, siz iPhone 16 işlemci iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!