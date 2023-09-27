iPhone 16 Serisi İçin Yeni Kamera Özellikleri Geliyor

Apple'ın 12 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 15 serisi an itibariyle ülkemizde ön sipariş sürecinde. Özellikle Pro modellerde kullandığı titanyum çerçeveler ve yeni kamera teknolojileriyle dikkat çeken şirket, iPhone 16 ailesi üzerinde de çalışmalara başladı. Son ortaya çıkan raporlar, markanın 15 Pro Max'te yer alan yeni kamera özelliklerini daha fazla modelde kullanmak istediği yönünde.

iPhone 15 Pro Max'e özel kamera özellikleri 16 Pro'da da yer alacak

iPhone 15 Pro Max, Apple'ın 5x optik yakınlaştırmalı yeni periskop kameraya sahip tek cihazı olarak öne çıksa da bu durum önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 16 serisiyle değişecek. Zira Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre şirket, bu yıl olduğunun aksine telefondaki yeni tetraprizma tasarımına sahip telefoto sensörünü önümüzdeki yıl tüm Pro modellerinde kullanacak.

Bu gelişmeyle birlikte iPhone 15 Pro modellerinin arasındaki en büyük fark yeni seriyle birlikte kapanmış olacak. Bilindiği üzere 15 Pro Max ile hayatımıza giren tetraprizma tasarımına sahip telefoto sensörü daha uzun odak uzaklıklarına olanak sağlıyor. Lens ile sensör arasındaki mesafeyi etkili bir şekilde artıran, ışığı lensin içinde yansıtarak çalışan bu lensin üretiminin oldukça zor olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle standart ve Plus modellerinin şu an için bu teknolojiden yararlanmasının pek de mümkün olmadığı söyleniyor.

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Apple'ın bu yeni lensi şu an için yalnızca Tayvanlı Largan şirketi tarafından üretiliyor ve bu alanda tek bir üreticinin çalışmasının çeşitli üretim zorluklarına neden olduğu belirtiliyor. Bu noktada markanın 16 ailesinde olmasa da ilerleyen dönemlerde tedarikçi sayısını artırarak daha fazla iPhone modelinde bu yeni teknolojiye yer vermesi bekleniyor.

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