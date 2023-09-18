iPhone 15 Serisinin Onarım Ücretleri Belli Oldu

Apple'ın yeni iPhone 15 serisinin onarım ücretleri açıklandı. Son rapora göre, serinin Pro modellerinin tamir ücretleri seleflerine göre 20 bin TL daha ucuz.

Apple'ın 12 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 15 serisi an itibariyle Avrupa'da ön sipariş sürecinde. Ülkemizde ise bu süreç 22 Eylül'de başlayacak ve akıllı telefonlar 29 Eylül tarihinden itibaren kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. Peki yeni iPhone 15 serisinin onarım ücretleri ne kadar? Son ortaya çıkan bir rapor serinin Pro'larının tamirinin seleflerinden 20 bin TL daha ucuz olduğunu gözler önüne seriyor.

iPhone 15 Pro'nun arka cam tamiri 14 Pro'dan 20 bin TL daha ucuz

Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı iPhone 15 Pro modellerinde arka cam panelinin cihazlardan daha kolay çıkarılmasına olanak sağlayan yenilenmiş bir çerçeve ve iç tasarım kullanılıyor. Bu da akıllı telefonların arka cam tamiri onarım maaliyetlerini seleflerine göre bir hayli düşürüyor.

Görselde de görüldüğü üzere geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 Pro Max modelinin arka cam hasarı onarım ücreti 28 bin 453 TL. Yenilenmiş çerçevesi ve iç dizaynıyla onarımı kolaylaşan 15 Pro Max'in arka cam maaliyetiyse 6 bin 731 TL. Yani arada 21 bin 722 TL'lik büyük bir fark söz konusu.

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Aynı durum Pro modeli için de geçerli. Zira bugün arka cam hasarı bulunan bir iPhone 14 Pro'yu Apple'da tamir ettirmek için 24 bin 863 TL ödemeniz gerekiyor. 15 Pro'da bu ücret 5 bin 816 TL olarak belirlendi. Bu iki telefonun arasındaki onarım ücreti farkıysa 19 bin 47 TL.

Arka cam dışında serinin diğer bileşenlerinin onarım ücretleri selefleriyle aynı. iPhone 15 serisinin Türkiye servis ücretlerine de aşağıdan göz atabilirsiniz.

Hizmet TürüiPhone 15iPhone 15 PlusiPhone 15 ProiPhone 15 Pro Max Pil Değişimi3.152 TL3.152 TL3.152 TL3.152 TLÇatlak Ekran (Sadece Ön)10.168 TL11.907 TL11.907 TL14.592 TLArka Cam Hasarı5.816 TL6.731 TL5.816 TL6.731 TLArka Kamera5.877 TL5.877 TL8.399 TL9.375 TLÇatlak Ekran ve Arka Cam Hasarı14.499 TL16.499 TL15.499 TL17.999 TLDiğer Servis Ücretleri29.000 TL – 39.000 TL arası tahmini29.000 TL – 39.000 TL arası tahmini29.000 TL – 39.000 TL arası tahmini29.000 TL – 39.000 TL arası tahmini

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