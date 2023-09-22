iPhone 15 Pro'nun Arka Camı Kolayca Açılıyor

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15 Pro'nun arka camının kolayca açılabilmesi, tamir ücretlerinin düşmesine neden olacak. iPhone 15 Pro'nun iç tasarımı kompakt ve parçaları sökmeyi kolaylaştıran bir yapıya sahip. Ancak iPhone 15 Pro Max tamir edilebilme imkanı açısından düşük bir iFixit puanı alacak.

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri henüz satışa çıkmadı. Ancak yeni iPhone çoktan parçalarına ayrıldı. Özellikle ABD'de akıllı telefonların içini açma yani teardown videoları oldukça merak ediliyor. Videoda dikkat çeken ana detay ise iPhone 15 Pro arka cam kapak açılma anı.

iPhone 15 Pro yeni arka kapak tasarımı ile daha kolay tamir olacak

Apple iPhone 15 modelleri için ön siparişi bugünden itibaren almaya başladı. iPhone 15 Türkiye satışları ise 29 Eylül'de başlayacak.

Bizim de aktardığımız gibi iPhone 15 Pro arka cam kapak tamir ücretleri iPhone 14 Pro'ya göre çok daha ucuz olacak. Bu iPhone 15 Pro iç açma videosuna bakılırsa bunun temel sebebi arka camının daha kolay onarılabilmesi. Bu nedenle yeni iPhone Pro modellerini Apple 20 bin lira daha ucuza tamir edecek.

iPhone 15 Pro modelinin içi açıldığında dikkatimizi çeken ayrıntılardan biri kompakt tasarım. Özellikle bir çok parça soketlerle ana karta bağlı. Bu da parçaların daha kolay sökülmesini sağlıyor. Yine onarımı zorlaştıran birbirinin üzerine binen parçaların da olmaması da önemli detaylardan biri. Tabii ki bu toplu iç tasarım Apple'ın her zaman uyguladığı önemli tasarım ilkelerinden biri.

iPhone 15'in Türkiye ön siparişleri başlıyor!

Ancak iPhone 15 Pro Max tamir edilebilme imkanı anlamında düşük bir iFixit puanı alacak. Bunun temel sebebi ise Apple'ın geçmiş iPhone modellerde kullanılan parçaların yeni modeller için desteklememesi. Özellikle ABD gibi ülkeler için kullanıcıların akıllı telefonları kendi tamir edebilme imkanı önemli. Bu açıdan iPhone genel anlamda evde tamirin önünü kesen firmalar arasında.

iPhone 15 Pro özellikleri