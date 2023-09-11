Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtılacak olan iPhone 15 Pro modellerinin fiyatlarının beklenenden daha yüksek olacağı iddia ediliyor. Premium özelliklere sahip olan telefonların fiyat etiketlerinde 300 dolarlık bir artış olması bekleniyor.

12 Eylül'de yani yarın gerçekleştirilecek Apple Wonderlust etkinliğinde vitrine çıkacak iPhone 15 serisi için geri sayım başladı. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla akıllı telefonlarla ilgili son detaylar da gelmeye devam ediyor. Ancak bu raporların en sonuncusu maalesef pek de olumlu değil. Zira iddialara göre Pro modelleri kullanıcıların bütçesini beklenenden daha fazla zorlayacak.

iPhone 15 Pro modelleri beklenenden daha pahalı olacak

Apple, iPhone 15 Pro modellerinde titanyum çerçevelere, gelişmiş kameralara ve daha yüksek depolama opsiyonlarına yer verecek. İddialara göre ABD'li firma bu premium özelliklerinin ardından telefonların fiyat etiketlerini artırma kararı aldı. Henüz tam belli olmasa da sektörde sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre 15 Pro ve Pro Max, standart modelden 300 dolar daha pahalıya satılacak. Bu da iPhone 14 serisi göz önünde bulundurulduğunda 15 Pro'ların fiyatlarında 14 Pro'lara kıyasla 100 dolarlık bir artışın olacağını gösteriyor.

Seride kaç modelin yer alacağı konusu da bir hayli merak ediliyor. Zira sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Majin Bu, yaklaşan iPhone 15 serisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Şimdiye dek ortaya çıkan söylentiler, yeni seriye Ultra'nın dahil olacağını ve Pro Max modeline veda edileceği yönündeydi. Ancak analiste göre iPhone 15 Ultra herhangi bir telefonun yerine gelmiyor, direkt olarak seriye beşinci model olarak ekleniyor.

iPhone 15 ve daha fazlası tanıtılacak! Apple Wonderlust etkinliği canlı yayını!

Majin Bu'nun iddiaları gerçeği yansıtıyorsa, 12 Eylül'deki etkinlikte iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max ve 15 Ultra vitrine çıkacak. Pro Max'in 6 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama sunması beklenirken, Ultra'nın ise 8 GB RAM ve 2 TB'a kadar depolama sunacağı söyleniyor.

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