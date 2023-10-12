iPhone 15 Pro'da Ekran Yanması ve Görüntü Tutma Sorunları

Apple 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 15 serisiyle birlikte yine akıllı telefon dünyasının gündemine oturdu. Teknoloji devi, akıllı telefon serisiyle birlikte yeni iOS güncellemesini de yayınladı. Anca son bir aydır iPhone 15 serisinde oluşan sorunların ardı arkası kesilmiyor.

iPhone 15 Pro, ekran yanması ve görüntü tutma sorunları yaşıyor

Apple'ın en son serisi, birçok otoriteye göre sektörün en hızlı cihazlarına ev sahipliği yapıyor. Birçok seride olduğu gibi iPhone 15 serisi de bazı sorunlarla birlikte geldi. Ancak görünen o ki bu sorunlar giderek artıyor. Birçok kullanıcının bildirdiğine göre iPhone 15 Pro, ekran yanması ve görüntü tutma sorunlarıyla karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde birçok iPhone 15 kullanıcısı, cihazlarının aşırı ısındığını belirtmişti. Bazı düşme testlerinde de selefine göre oldukça dayanıksız görünen serideki ısınma sorunu için Apple harekete geçti. Yayınlanan iOS 17.0.3, iPhone 15 serisindeki ısınma sorununu gidermeyi hedefleyen Apple'ın karşısına yeni sorunlar çıkıyor.

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Sosyal medyada birçok kullanıcı son günlerde bazı sorunlar yaşadığını bildirdi. Buna göre bazı iPhone 15 Pro modelleri ekran yanması ve görüntü tutma sorunları yaşıyor. Bildirimi yapan kişiler, sorunun son günlerde ortaya çıktığını belirtti. Güncellemeyle alakası olup olmadığı bilinmiyor.

Ancak iPhone sahipleri, son günlerde iOS 17 son sürümüyle ilgili olduğu düşünülen bir sorun daha yaşıyor. Bazı iPhone kullanıcıları cihazlarının geceleri kendi kendine kapandığını bildirdi. Bu sorunun sadece iOS 17 son sürümünü indirmiş kişilerde görüldüğü belirtildi.