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İnterneti hızlı yeni çalışma alanı!

Teknoloji Haberleri

İnterneti hızlı yeni çalışma alanı!

Yüksek internet hızı sunan hem de restoranı bulunan Pera Coffee & Work'ü deneyimledik. Kafede hangi olanaklar bulunuyor?

Günümüzde neredeyse herkes bilgisayarı ile her yerde çalışıyor. Bu mekanların belirliyiciliğinde rol oynayan etken ise internet hızı oluyor. Bu noktada hem yüksek internet hızı sunan hem de restoranı bulunan Pera Coffee & Work'ü deneyimledik.

İnterneti hızlı yeni çalışma alanı!

Pera Coffee & Work'e ulaşmak için buraya tıklayın

Taze ve sıcak kahve, sağlıklı yiyecek çeşitlerimiz ile kendinizi evinizde gibi hissedecek, hızlı ve güvenli internetimiz ve network fırsatları ile ofisinizden daha fazlasına sahip olabildiğiniz Pera Coffee & Work'te 300 Mbps download ve upload hızı bulunuyor.

Oldukça yeterli olan bu internet altyapısının yanı sıra kafe tarafında da oldukça leziz yiyecek ve içecekler yer alıyor. Pera'da birçok üyelik tiplerinden yararlanıp hediye veya indirimli kahvelerden yararlanabilirsiniz.

Pera Coffee & Work adresi: Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Gökmahal Konutlari No: 28 Göktürk İstanbul Türkiye

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

İstanbul Teknoloji Haberler

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