Instagram Yakın Arkadaşlar Özelliği Genişledi

Instagram, yakın arkadaşlar özelliğini genişleterek gönderileri ve reels videolarını da kapsayacak şekilde güncelledi. Artık kullanıcılar, paylaşımlarını sadece yakın arkadaşlarıyla sınırlayabilecek.

Sosyal medya artık hayatımızın tam ortasına yerleşti. Günlük hayatta sosyal medya hesaplarımızda birçok kişi ile takipleşiyoruz. Ancak bazen paylaşımlarımızı tüm arkadaşlarımızla paylaşmak istemiyoruz. Bunun için de imdadımıza Instagram'ın yakın arkadaşlar özelliği yetişiyor. Instagram, yakın arkadaşlar özelliğini genişleterek bir başka boyuta taşıdı. Artık Instagram'ın yakın arkadaşlar özelliği gönderileri ve reels videolarını da kapsıyor. İşte detaylar…

Instagram Yakın Arkadaşlar özelliğinde fotoğraf veya video paylaşabileceksiniz!

Instagram, stalkerları üzecek bir gelişmeye imza attı. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Yakın Arkadaşlar özelliğini genişletti. Artık gönderilerinizi yalnızca yakın arkadaşlarınızla sınırlayabileceksiniz. Önceden hikayeleri ve notları yalnızca yakın arkadaş listenizdeki kullanıcılarla paylaşabiliyordunuz. Instagram etkileşimi arttırmak için sevilen özelliğini daha kullanışlı versiyona getirdi.

Artık gönderileri tüm takipçi listenizle paylaşmak zorunda kalmayacaksınız. Instagram akışınız daha birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğun gönderileriyle dolmaya başlayabilir. Arkadaşlarınızın hesaplarının yanında yeşil bir yıldız görürseniz tebrikler yakın arkadaşlar listesine seçildiniz. Ayrıca bu yeşil listeyi Reels videolarına kadar genişletebiliyorsunuz. Böylece uygulamanın daha özel hissetmenize yardımcı olabilir.

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Bir gönderiyi veya videoyu yalnızca yakın arkadaşlarınızla sınırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İlk olarak gönderiyi paylaşmadan hemen önce görünen Hedef Kitle seçeneğini seçin.

Yakın Arkadaşlar >Bitti seçeneğine basın.

Gönderinizi normalde yaptığınız gibi paylaşın.

Bu sayede paylaştığınız fotoğrafı veya videoyu yalnızca yakın arkadaşlarınız görecek. Bunun yanı sıra, listenizdeki kullanıcılarla yeni paylaşıldığını belirten yeşil bir yıldız simgesi çıkacak.

Instagram daha önce her gönderinin görünürlüğünü değiştirmenize izin vermiyordu. Artık hesabınızı yalnızca herkese açık veya özel olarak ayarlayabilirsiniz.

Bu özelliği Meta çatısı altındaki bir diğer platform olan Facebook da kullanıyor. Facebook, uzun süredir kullanıcıların gönderilerini arkadaş listenizdeki belirli insan gruplarıyla sınırlamasına izin veriyor.