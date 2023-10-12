Son dönemde sıkça gündeme gelen ve en son kanun teklifinin meclis gündeminde olduğunu öğrendiğimiz konu artık Resmi Gazete'de. Buna göre artık bir yıl boyunca sinyal alınmayan telefonlar IMEI havuzundan çıkarılacak ve iletişimleri kesilecek. Bu da özellikle eski telefonların IMEI'sinin yurt dışından vergisiz bir şekilde getirilen akıllı telefonlara atılması gibi yasal olmayan işlemleri yapanlara büyük bir darbe vuracak.

IMEI klonlama devri resmen bitti. Son dönemde sıkça gündeme gelen ve en son kanun teklifinin meclis gündeminde olduğunu öğrendiğimiz konu artık Resmi Gazete'de. Buna göre artık bir yıl boyunca sinyal alınmayan telefonlar IMEI havuzundan çıkarılacak ve iletişimleri kesilecek. Bu da özellikle eski telefonların IMEI'sinin yurt dışından vergisiz bir şekilde getirilen akıllı telefonlara atılması gibi yasal olmayan işlemleri yapanlara büyük bir darbe vuracak.

Bir yıl kesintisiz sinyal alınmayan telefonlar kapatılacak

Bilindiği üzere bugüne dek 7 yıl boyunca sinyal alınmayan cihazlar IMEI havuzundan çıkarılıyordu. Ancak bu durum an itibariyle değişti. Zira yeni yönetmelikle birlikte bu süre bir yıla kadar düşürüldü. Yani bir akıllı telefon satın aldığınızda bir yıl boyunca kesintisiz olarak kullanmazsanız ve o cihazdan herhangi bir sinyal alınmazsa iletişime kapatılacak.

Bu durum yukarıda da belirttiğimiz üzere yurt dışından vergisiz olarak satın alınan bir telefonu ülkemizde kesintisiz olarak kullanabilmek için yapılan yasal olmayan IMEI atma işlemlerine de büyük ölçüde nokta koyuyor. Zira bu iş için uzun süredir kullanılmayan 5-10 senelik cihazların tercih edildiğini belirtelim.

iPhone 15 için ne kadar vergi alınıyor? İşte vergisiz iPhone 15 fiyatları!

"Kurumun MCKS'sinde kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgileri Kurum tarafından siyah listeye alınır."

Bu yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!