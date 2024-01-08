Hubble Uzay Teleskobu, Kozmik Girdapların Dansını Fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu son kozmik şaheserinde, üst üste binen kozmik girdapların karmaşık dansına katılan dört sarmal galaksinin yer aldığı büyüleyici bir sahne yakaladı.

Hubble, kozmik uyum içinde örtüşen spiral galaksileri fotoğrafladı

Görüntünün sağ tarafına hakim olan NGC 1356, Samanyolu'nu andıran zarif çubuklu spiral yapısıyla ünlü, karedeki en büyük galaksi. Genellikle Büyük Çubuklu Sarmal Galaksi olarak anılan NGC 1356, yıldızlarla dolu parlak bir merkezi yapı olan belirgin bir çubuk sergiliyor.

NGC 1356'nın bitişiğinde, LEDA 467699 ve LEDA 95415 adlı iki küçük spiral galaksi, görünüşte sıkı bir kucaklaşma içinde görünüyor. Sol tarafta ise kozmik goblene eklenen yalnız bir galaksi olan IC 1947 yer alıyor.

Optik illüzyon

Hubble tarafından fotoğraflanan bu göksel portredeki optik yanılsama, LEDA gökadalarının NGC 1356'ya görünürdeki yakınlığından kaynaklanıyor. Birbirlerine yakınmış gibi görünmelerine rağmen, bu gökadalar aslında birbirlerinden milyonlarca ışık yılı uzakta.

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Hubble 'ın merceğine yansıyan bu aldatıcı hizalanma, Dünya'dan bakış açısının bir sonucu ve bizim bulunduğumuz noktadan gözlemlendiğinde üst üste binme yanılsaması yaratıyor. Buna karşılık, solda tek başına duran IC 1947, NGC 1356'ya fiziksel olarak daha yakın ve aralarındaki mesafe 400.000 ışık yılından daha az.

Bu da onları evrenin bu bölgesinde kozmik komşular haline getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.