Huawei Watch Fit 3 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu
Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı ve yakında tanıtılması bekleniyor. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takibi ve stres seviyesi ölçme gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da iddialı olacak.
Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere üretici akıllı saati ilk olarak geçen yılın temmuz ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gösterdi ve ardından sessizliğe büründü. O günden bu yana herhangi bir haber alamadığımız akıllı saatle ilgili kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı. İşte Huawei Watch Fit 3 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Huawei Watch Fit 3 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Huawei Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı. Liste, akıllı saatin herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında olduğuna işaret ediyor. Şu an için cihazla ilgili net bir çıkış tarihi olmasa da önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Huawei P70 serisiyle aynı etkinlikte vitrine çıkacağı söyleniyor.
Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü ve kandaki oksijen yoğunluğunu ölçen bir SpO2 sensörünün yer alması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte uyku takibi yapabileceğini ve stres seviyesini ölçebileceğini söylemek mümkün. Son olarak 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da geri kalmayacağını belirtelim.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Huawei Watch Fit 2 özellikleri şöyle;
ÖzellikDeğerEkran1.74 inç AMOLED (336 x 480 piksel), 336 ppi piksel yoğunluğuBluetoothSürüm 5.2, Android 6.0 ve üstü ile iOS 9.0 ve üstü cihazlarla uyumluSensörler9 eksenli IMU (İvmeölçer, Jiroskop, Manyetik alan), Optik kalp atış hızıSu Direnci5ATM (50 metre) suya dayanıklıGPSGPS, Beidou, GLONASS, Galileo ve QZSS uydu sistemleri desteklenirEkstraHoparlör ve Bluetooth arama özelliğiKalp Atış Hızı İzlemeHUAWEI TruSeen 4.0Uyku TakibiHUAWEI TruSleep 2.0Stres TakibiHUAWEI TruRelaxEgzersiz Modları97 adetBoyutlar46 x 33.5 x 10.8 mmAğırlıkActive – 26 g, Classic – 30 g, Elegant – 30 gPil ÖmrüTipik kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda 7 gün