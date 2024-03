Huawei Watch Fit 3 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere üretici akıllı saati ilk olarak geçen yılın temmuz ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gösterdi ve ardından sessizliğe büründü. O günden bu yana herhangi bir haber alamadığımız akıllı saatle ilgili kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı. İşte Huawei Watch Fit 3 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Huawei Watch Fit 3 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Huawei Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı. Liste, akıllı saatin herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında olduğuna işaret ediyor. Şu an için cihazla ilgili net bir çıkış tarihi olmasa da önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Huawei P70 serisiyle aynı etkinlikte vitrine çıkacağı söyleniyor.

A wave of freshness is about to wash over us, and we can't wait to pull off the veil of secrecy and unveil it soon…?? pic.twitter.com/naYubKDhCh — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) July 17, 2023

Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü ve kandaki oksijen yoğunluğunu ölçen bir SpO2 sensörünün yer alması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte uyku takibi yapabileceğini ve stres seviyesini ölçebileceğini söylemek mümkün. Son olarak 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da geri kalmayacağını belirtelim.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Huawei Watch Fit 2 özellikleri şöyle;