Huawei, Nova 12 ve Nova 12 Lite Modellerini Tanıttı

Akıllı telefon pazarındaki konumunu düzelten Huawei, orta segmentte iddialı iki telefonunu tanıttı. Daha önce de hakkında bilgiler elde ettiğimiz Huawei Nova 12 ve Nova 12 Lite tanıtıldı. Şirket bugün fiziksel değişken diyaframlı kameralara ve uydu bağlantısına sahip Nova 12 Ultra ve Nova 12 Pro'yu duyurdu. Çinli marka ayrıca daha uygun fiyatlı Nova 12 ve Nova 12 Lite'ı da tanıttı.

Huawei Nova 12 ve küçük kardeşi neler sunuyor?

Huawei Nova 12, biyometrik kimlik doğrulama için ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu ve 60 megapiksel ultra geniş selfie kamerası ile geliyor. Cihazın ön kamerası ekrana gömülü ve ortalanmış durumda. Cihaz, 2.412×1.084 piksellik 6,7 inç 120Hz OLED ekrana sahip. Ayrıca 1B renkleri destekliyor ve P3 geniş renk gamına da sahip.

Telefonun arka tarafında LED flaşlı eliptik bir kamera adası, bir lazer odak sensörü, 50 megapiksel ana kamera (RYYB renk filtre dizisiyle) ve 8 megapiksel ultra geniş kamera (112° FOV) bulunuyor. Huawei Nova 12, kutudan HarmonyOS 4 ile çıkıyor ve iki depolama seçeneğine sahip: 256GB ve 512GB. Orta segmentte iddialı cihaz, kalbinde Kirin 830 işlemci bulunduruyor.

Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında 100W şarjlı 4.600 mAh pil, USB-C ve NFC yer alıyor. Aynı zamanda, ısı dağılımını 60 kat artırdığı bildirilen "biyonik nefes alan, sıvı soğutmalı titreşimli ısı iletimi" özelliğine de sahip. Yani cihazın ısı dağılımı oyunlar gibi ağır yük isteyen işlerde kullanıcıları üzmeyecek konumda.

Uydu bağlantılı Huawei Nova 12 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı!

Nova 12 Lite, büyük abisine kıyasla daha ince bir profile (6,88 mm vs. 6,98 mm), daha az ağırlığa (168 gr vs. 191 gr.), daha küçük pile (4,500 mAh vs. 4,600 mAh) ve daha yavaş şarja sahip (66W ve 100W). Nova 12 Lite'ın işlemci tarafında ayrıca Snapdragon 778G yer alıyor ve RYYB renk filtresi dizisi olmayan 50 megapiksel ana kameraya sahipken farklı bir tasarıma sahip bir arka panele sahip.

Huawei Nova 12 ve Nova 12 Lite aynı renk ve depolama seçenekleriyle geliyor. Nova 12'nin 256 GB ve 512 GB sürümleri sırasıyla 420 dolar ve 475 dolar. Nova 12 Lite'ın 256 GB ve 512 GB modelleri ise sırasıyla 350 dolar ve 390 dolara satılacak. Huawei Nova 12 ve Nova 12 Lite, Çin'de ön siparişe hazır ve 5 Ocak 2024'ten itibaren satışa sunulacak.