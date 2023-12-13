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Huawei Freeclip tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri!

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Huawei, Dubai'de düzenlenen etkinlikte yeni kulaklık modeli Huawei Freeclip'i tanıttı. Freeclip, eşsiz tasarımı ve konforuyla dikkat çekiyor. 36 saat kullanım süresine sahip olan kulaklık, 199 Euro fiyatıyla satışa sunulacak.

Huawei, bugün Dubai'de global bir etkinlik yaptı. Biz de ShiftDelete.Net ekibi olarak bu etkinlikte yerimizi aldık. Etkinlikte birçok cihaz tanıtıldı. Bu cihazlar arasında en çok dikkat çeken ise hiç şüphesiz eşsiz tasarımıyla d Huawei Freeclip. Böylece Huawei, yıl bitmeden teknoloji dünyasına damgasını vurdu. İşte detaylar…

Huawei Freeclip tanıtıldı! Fiyatı ve özellikleri!

Huawei Freeclip alışılagelmişin dışında bir tasarıma sahip. Bu sayede dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ayrıca yeni tasarımıyla konfor vadediyor. Yalnızca 5.6 gram ağırlığında olan bu kulaklıklar bu yıl bitmeden teknoloji dünyasına damgasını vuracak.

Huawei Freeclip küpeye benzer bir tasarıma sahip. Klips şeklindeki tasarımının kulaklıkta nasıl duracağı merak konusu oldu. Huawei alışılagelmişin dışında kulaklık için insan kulağının kıvrımları boyunca kendini şekillendiren ergonomik bir fasulye şeklini kullandı. Şirket bu tasarıma C köprüsü ismini verdi.

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Teknik özellikler açısından Huawei FreeClip, 36 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. Tek şarj ile 8 saat kullanıma imkan tanıyacak. Bununla birlikte tomurcuklar IP54 su sıçramasına karşı dayanıklı olacak.

Ayrıca Huawei'nin yeni kulaklıkları arkası açık kulaklık modeliyle karşımıza çıkacak. Bu nedenle ses izolasyonuna sahip olmayacak. Kısaca farklı tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken bu kulaklık müzik dinlerken çevrenin olduğu gibi duyulmasına imkan tanıyacak.

Huawei'nin bu klasik tasarıma meydan okuyan kulaklıklarına sahip olmak için 199 Euro'yu gözden çıkarmanız gerekiyor.

Etkinlik devam ediyor, haber güncelleniyor…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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