Huawei, 5.5G teknolojisi üzerinde çalışıyor

Huawei, 5.5G teknolojisi ile iletişimde devrim yaratmayı hedefliyor. 5.5G'nin temel odak noktası, tüm radyo teknolojilerini birbirine bağlayan ve yeni hizmetleri mümkün kılan bir çekirdek ağ oluşturmak. Türkiye'nin 5.5G'ye geçiş yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, çalışmalar başlatılabilir.

5G teknolojisi hızla yayılıyor ve endüstride devrim yaratmaya devam ediyor. Ancak ağ gereksinimlerinde daha yüksek hızlar ve daha düşük gecikme süresi kaçınılmaz hale geldi. Huawei, bu durumu 6G'ye giden yolda önemli bir teknoloji olarak gördüğü 5.5G ile çözmek istiyor. Peki Türkiye 4.5G'den 5.5G'ye geçer mi?

Türkiye 4.5G'den 5.5G'ye geçer mi?

Huawei bir süredir 5G'den sonraki en büyük iletişim yeniliklerinden biri olarak gördüğü 5.5G üzerinde çalışıyor. Şirketin açıklamasına göre 5.5G'nin temel odak noktalarından biri, tüm radyo teknolojilerini birbirine bağlayan ve yeni hizmetleri mümkün kılan bir çekirdek ağ yaratabilmek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Huawei Başkan Yardımcısı Thomas Xu, "5.5G çekirdek ağı, 5G evriminin bir sonraki aşaması için temel taşı haline geldi. Her tür bağlantının bir araya getirilmesine ve gelecekteki hizmetler için yeni bir alanın açılmasına olanak tanıyacak" dedi.

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Huawei, 5.5G çekirdeğine uplink merkezli geniş bant, gerçek zamanlı bağlantı ve algılama gibi çeşitli ağ yetenekleri kazandırdığını ifade etti. Ayrıca dünya çapında bazı operatör şirketleriyle birlikte "Yeni Arama" gibi özellikler üzerinde çalıştığını bildirdi.

Öte yandan şirketin prototip çekirdeği, VR ürünleri gibi yüksek hızlı internete ihtiyaç duyan hizmetlere gigabit hızında internet sağladı. İşletmelerle yürütülen pilot çalışmalar, üretim hattı esnekliğini ve verimliliğini yüzde 10'un üzerinde artırdı.

Ancak 5.5G ile ilgili çalışmaların henüz test aşamasında olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca henüz Türkiye'nin 5.5G'ye geçiş yapacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak 4.5G (LTE) sonrasında 5.5G ağları için çalışmalar başlatılabilir.

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