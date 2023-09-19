Honor CEO'su iPhone 15 Serisinde Hayal Kırıklığına Uğradıklarını Söyledi

Honor CEO'su George Zhao, iPhone 15 serisi hakkında açıklamalarda bulunarak hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Apple'ın sadece performans ve kamera kalitesine odaklandığını savunan Zhao, iPhone 15'in satış rekorları kıracağını söyledi.

Akıllı telefon dünyasındaki rekabet artarak devam ediyor. Teknoloji devi Apple, 12 Eylül'de düzenlenen Wonderlust etkinliğiyle tanıttığı iPhone 15 serisiyle sektöre adeta yeniden damga vurdu. Ancak bazı rakiplerinin de diline dolanmış durumda.

Honor CEO'su: "iPhone 15 serisinde biraz hayal kırıklığına uğradık"

Honor, daha önce görsel olarak tanıtılan futuristik bir tasarıma sahip katlanabilir bir akıllı telefon konsepti Honor V Purse modelini bugün tanıttı. Honor CEO'su George Zhao etkinlikte röportaj verdi. Honor CEO'su, iPhone 15 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zhao, Apple'ın sadece performansı ve kamera kalitesini artırmaya odaklandığını söyledi. Apple'ın kazandığı popülerliği kullanıp çok fazla yenilik yapmadığını savunan CEO, Apple'ın hala yalnızca gösterişe yarayan bar telefonları yaptığını söyledi.

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Ek olarak Apple'ın Lightning girişini bırakıp USB-C'ye dönmesi ve periskop lens kullanımının kendilerine zararı olmayacağını savunan Zhao, yine de iPhone 15 serisinin satış rekorları kıracağını söyledi. Öyle ki henüz bazı ülkelerde ön satışta olan seriye olan talepler bu sözü doğruluyor.

Apple haberleriyle bildiğimiz Ming-Chi Kuo, bazı ülkelerde Cuma günü ön satışa çıkan serinin yoğun ilgi gördüğünü aktardı. Buna göre serinin en güçlü oyuncusu olan iPhone 15 Pro Max ön satışları, selefinin aldığı ön sipariş sayısını ilk üç günde geçti.

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