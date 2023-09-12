Honor 90 5G Tanıtımı Yaklaşıyor: Özellikler ve Fiyat Belli Oldu
Honor'un son amiral gemisi Honor 90 5G, teknoloji dünyasında merakla bekleniyor. Lansmanı Apple'dan hemen sonra gerçekleşecek olan cihaz, kullanıcıların tercihlerine göre şekillendirilebilecek özelliklere sahip olacak. 6,7 inç kavisli Amoled ekran, yüksek çözünürlük ve hızlı işlemci gibi özelliklerle dikkat çeken Honor 90, 420 dolarlık bir fiyatla Amazon üzerinden satışa sunulacak.
Honor'un oldukça kısa bir süre sonra tanıtılacak olan son amiral gemisi Honor 90 5G, teknoloji dünyası tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni akıllı telefon modelinin lansmanını Apple'dan hemen sonra gerçekleştirecek olan teknoloji devi, olağanüstü özelliklere sahip bir cihaz tanıtacak olmasıyla dikkat çekiyor.
Honor 90 için özellik varyasyonları belli oldu!
Şirketin 14 Eylül tarihinde gerçekleştireceği etkinlik dahilinde tanıtılacak olan Honor 90, 512 GB'a kadar Depolama ve 16 GB'a kadar RAM seçeneklerini barındırıyor olacak. Oldukça esnek bir özellik yelpazesine sahip olan model, kullanıcı tercihlerine göre şekillendirilebilecek.
RAM ve Depolama Seçenekleri
8 GB RAM + 256 GB Depolama
12 GB RAM + 256 GB Depolama
12 GB RAM + 512 GB Depolama
16 GB RAM + 512 GB Depolama
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6,7 inç büyüklüğünde kavisli bir Amoled ekranla birlikte tanıtılması beklenen cihaz, 1200 x 2664 piksellik bir çözünürlük ve 120 Hz'lik bir yenileme hızı ile etkili bir görüntüleme deneyimi sunacak. Ayrıca 200 MP'lik bir arka, 50 MP'lik bir ön kameraya sahip olacak cihaz, kamera tarafında da oldukça başarılı olacak.
Honor 90 Özellikleri
Özellik Honor 90 5G Ekran 6,7 inç kavisli Amoled Çözünürlük 1200 x 2664 piksel Yenileme Hızı 120 Hz İşlemci Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition İşletim Sistemi MagicOS 7.1 (Android 13 temelli) Ön Kamera 50 MP Ana Kamera 200 MP Ekstra Kameralar 12 MP ultra geniş lens, 2 MP derinlik sensörü Batarya 5000 mAh Hızlı Şarj 66 W RAM Seçenekleri 8 GB, 12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri 256 GB, 512 GB Fiyat (Söylentilere binaen) Yaklaşık 420 dolar Satış Platformu Amazon