Honor 90 5G Tanıtımı Yaklaşıyor: Özellikler ve Fiyat Belli Oldu

Honor'un son amiral gemisi Honor 90 5G, teknoloji dünyasında merakla bekleniyor. Lansmanı Apple'dan hemen sonra gerçekleşecek olan cihaz, kullanıcıların tercihlerine göre şekillendirilebilecek özelliklere sahip olacak. 6,7 inç kavisli Amoled ekran, yüksek çözünürlük ve hızlı işlemci gibi özelliklerle dikkat çeken Honor 90, 420 dolarlık bir fiyatla Amazon üzerinden satışa sunulacak.

Honor'un oldukça kısa bir süre sonra tanıtılacak olan son amiral gemisi Honor 90 5G, teknoloji dünyası tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni akıllı telefon modelinin lansmanını Apple'dan hemen sonra gerçekleştirecek olan teknoloji devi, olağanüstü özelliklere sahip bir cihaz tanıtacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Honor 90 için özellik varyasyonları belli oldu!

Şirketin 14 Eylül tarihinde gerçekleştireceği etkinlik dahilinde tanıtılacak olan Honor 90, 512 GB'a kadar Depolama ve 16 GB'a kadar RAM seçeneklerini barındırıyor olacak. Oldukça esnek bir özellik yelpazesine sahip olan model, kullanıcı tercihlerine göre şekillendirilebilecek.

RAM ve Depolama Seçenekleri

8 GB RAM + 256 GB Depolama

12 GB RAM + 256 GB Depolama

12 GB RAM + 512 GB Depolama

16 GB RAM + 512 GB Depolama

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6,7 inç büyüklüğünde kavisli bir Amoled ekranla birlikte tanıtılması beklenen cihaz, 1200 x 2664 piksellik bir çözünürlük ve 120 Hz'lik bir yenileme hızı ile etkili bir görüntüleme deneyimi sunacak. Ayrıca 200 MP'lik bir arka, 50 MP'lik bir ön kameraya sahip olacak cihaz, kamera tarafında da oldukça başarılı olacak.

Honor 90 Özellikleri